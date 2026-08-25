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La opinión del Fideo

Di María fue tajante sobre las sanciones que le dieron a los jugadores de la Selección argentina

El delantero de Rosario Central y ex jugador de la Selección argentina Ángel Di María defendió a Leandro Paredes y Nahuel Molina por la sanción que les aplicó la FIFA

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Ángel Di María defendió a los jugadores de la Selección argemtina tras las suspensiones que les aplicó la FIFA.

Ángel Di María defendió a los jugadores de la Selección argemtina tras las suspensiones que les aplicó la FIFA.

Ángel Di María fue tajante. El delantero de Rosario Central y gloria de la Selección argentina salió a defender a los jugadores albicelestes Leandro Paredes y Nahuel Molina por la sanción que les aplicó la FIFA por los incidentes que hubo en la final del Mundial 2026 ante España.

Ángel Di María, el capitán del Canalla, habló de ese tema tras el empate entre Rosario Central y Talleres por el Torneo Clausura.

Di Mar&iacute;a habl&oacute; sobre sus ex compa&ntilde;eros de la Selecci&oacute;n argentina Leandro Paredes y Nahuel Molina.

Di María habló sobre sus ex compañeros de la Selección argentina Leandro Paredes y Nahuel Molina.

Leandro Paredes recibió 10 fechas de suspensión, a ahuel Molina le dieron 7 partidos y uno recibió Thiago Almada, más una multa económica para cada uno de ellos.

Di María salió a defender a Paredes y Molina

"Hablo todos los días con Paredes. Creo que es exagerado, seguramente va a ser muchísimo menos para todos los chicos, no solo para él, sino para Nahuel (Molina)", dijo el Fideo al ser consultado sobre la cantidad de partidos que recibieron sus ex compañeros del elenco nacional.

"Es algo que podía pasar porque se agarraron ahí al final, pero es bastante exagerado todo", añadió el jugador del elenco rosarino.

La AFA apelará tras las sanciones a los jugadores de la Selección argentina

El asesor legal de la AFA, Andrés Paton Urich, dijo que la Asociación del Fútbol Argentino apelará la suspensiones de Leandro Paredes y Nahuel Molina.

Paredes recibi&oacute; una dura sanci&oacute;n.

Paredes recibió una dura sanción.

Paton Urich le dijo a TyC Sports que "la de Almada no es apelable" y admitió que las demás "fueron exageradas, claramente".

"Hay casos. Si uno compara la sanción de Leandro (Paredes) con la de Luis Suárez en 2014, que le dieron 9 fechas por morder a un contrario o la de un jugador europeo que hizo un símbolo nazi y le dieron 10 fechas... Hay sanciones que tienen, a nuestro criterio, una gravedad mayor y tienen la misma cantidad de fechas. Vimos los videos, cuadro por cuadro, y entendíamos que la sanción debía ser menor", añadió.

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