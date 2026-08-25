Di María fue tajante sobre las sanciones que le dieron a los jugadores de la Selección argentina

Di María salió a defender a Paredes y Molina

"Hablo todos los días con Paredes. Creo que es exagerado, seguramente va a ser muchísimo menos para todos los chicos, no solo para él, sino para Nahuel (Molina)", dijo el Fideo al ser consultado sobre la cantidad de partidos que recibieron sus ex compañeros del elenco nacional.

"Es algo que podía pasar porque se agarraron ahí al final, pero es bastante exagerado todo", añadió el jugador del elenco rosarino.

La AFA apelará tras las sanciones a los jugadores de la Selección argentina

El asesor legal de la AFA, Andrés Paton Urich, dijo que la Asociación del Fútbol Argentino apelará la suspensiones de Leandro Paredes y Nahuel Molina.

Paredes recibió una dura sanción.

Paton Urich le dijo a TyC Sports que "la de Almada no es apelable" y admitió que las demás "fueron exageradas, claramente".

"Hay casos. Si uno compara la sanción de Leandro (Paredes) con la de Luis Suárez en 2014, que le dieron 9 fechas por morder a un contrario o la de un jugador europeo que hizo un símbolo nazi y le dieron 10 fechas... Hay sanciones que tienen, a nuestro criterio, una gravedad mayor y tienen la misma cantidad de fechas. Vimos los videos, cuadro por cuadro, y entendíamos que la sanción debía ser menor", añadió.