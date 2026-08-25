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Godoy Cruz busca seguir en la buena senda en su visita a Deportivo Madryn

Godoy Cruz se mide este martes a las 19 con Deportivo Madryn, como visitante, por la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Godoy Cruz visita a Deportivo Madryn.

Godoy Cruz visita a Deportivo Madryn.

Tras el triunfo ante Acassuso, Godoy Cruz juega este martes a las 19 frente a Deportivo Madryn, como visitante, en el partido pendiente correspondiente a la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

Godoy Cruz quiere seguir en la buena senda ante Deportivo Madryn.

Godoy Cruz quiere seguir en la buena senda ante Deportivo Madryn.

Nahuel Viñas será el árbitro del encuentro que será transmitido de y se podrá ver en vivo por LPF Play.

Godoy Cruz buscará su segunda victoria seguida en el certamen tras el triunfo que logró ante Acassuso como visitante.

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