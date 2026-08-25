Godoy Cruz busca seguir en la buena senda en su visita a Deportivo Madryn

Tras el triunfo ante Acassuso, Godoy Cruz juega este martes a las 19 frente a Deportivo Madryn, como visitante, en el partido pendiente correspondiente a la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz se mide este martes a las 19 con Deportivo Madryn, como visitante, por la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional
Tras el triunfo ante Acassuso, Godoy Cruz juega este martes a las 19 frente a Deportivo Madryn, como visitante, en el partido pendiente correspondiente a la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.
Seguilo en VIVO por Radio Nihuil
Nahuel Viñas será el árbitro del encuentro que será transmitido de y se podrá ver en vivo por LPF Play.
Godoy Cruz buscará su segunda victoria seguida en el certamen tras el triunfo que logró ante Acassuso como visitante.