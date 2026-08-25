La advertencia del DT de Independiente Santa Fe a River a horas del cruce por Copa Sudamericana

Qué dijo el DT de Independiente Santa Fe a horas del partido con River

Para comenzar, ante los micrófonos, el director técnico de Independiente Santa Fe manifestó: "Estamos con mucha expectativa e ilusión de poder hacer un buen partido y poder sortear esta fase frente a un rival como River".

"Creo que va a ser un partido diferente al que fue en Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales. Eso ya cambia la propuesta ofensiva, en su cancha, con su gente, con necesidad", sumó sobre los retornos de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes no fueron parte del primer encuentro disputado en Colombia.

Mostrando confianza plena en su equipo, Repetto analizó: "A medida que repitamos cosas buenas que hemos hecho en el comienzo de esta segunda parte del año, sumado a las buenas cosas que habíamos hecho antes también en el final del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación".

La de este miércoles, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será la sexta ocasión en la que Pablo Repetto afronte un mano a mano con River. A su vez, será la tercera visita a estadio Monumental.

Copa Libertadores 2016, como DT de Independiente del Valle

Triunfo 2-0 en Ecuador

Triunfo 1-0 en el Monumental

Copa Libertadores 2020, como DT de Liga de Quito

Triunfo 3-0 en Ecuador

Derrota 3-0 en el Monumental

Copa Sudamericana 2026, como DT de Independiente Santa Fe