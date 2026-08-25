Enel Salón Azul del Senado de la Nación, el empresario mendocino Diego Pérez Colman, CEO de Hipercerámico, fue distinguido como “Empresario Solidario del Año. Fue durante la entrega de los reconocimientos Labor 2025, impulsados por la Asociación Civil No Más Hambre y Casa Justina.
Diego Pérez Colman fue reconocido como "Empresario Solidario del Año" en el Senado de la Nación
El CEO de Hipercerámico, Diego Pérez Colman fue reconocido por la Asociación Civil No Más Hambre y Casa Justina por su iniciativas de impacto social y humanitario
En ese mismo acto recibieron su reconocimiento Daniel Vila, Barbarita Vila y la Fundación Grupo América por "la generosa entrega y el compromiso solidario demostrado".
El objetivo de los organizadores de estas distinciones fue "reconocer a personas, empresas e instituciones que, a través de su trayectoria y compromiso, realizan aportes significativos al fortalecimiento de la solidaridad, la inclusión social y las causas de impacto comunitario".
Entre las personalidades distinguidas se encontraron también reconocidas figuras del ámbito empresarial, artístico y social, entre ellas la actriz Inés Estévez junto a otros referentes que fueron homenajeados por su trayectoria y contribución a distintas causas sociales.
Diego Pérez Colman, el empresario solidario
En Diego Pérez Colman la distinción puso en valor el acompañamiento que mantiene desde hace más de seis años junto a No Más Hambre y Casa Justina, con quienes de manera sostenida con iniciativas destinadas a brindar contención y oportunidades a sectores vulnerables.
Durante la entrega del reconocimiento se destacó especialmente su compromiso desde Mendoza y su capacidad para generar un vínculo articulado entre el sector privado y organizaciones comprometidas con causas de impacto humanitario.
Al recibir la distinción, el CEO de Hipercerámico expresó: “Solo gracias. Me siento muy honrado. Lo único que hacemos nosotros es abrazar la causa de la solidaridad".
Dijo además que desde Hipercerámico, se entiende el compromiso social de acompañar, involucrarse y contribuir a aquellas iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la comunidad.
La distinción Labor 2025 representa así un reconocimiento a una trayectoria de compromiso que trasciende el ámbito empresarial y reafirma el valor de la articulación entre empresas, organizaciones sociales y personas para impulsar acciones concretas que contribuyan a una sociedad más solidaria e inclusiva.
En pocas palabras
- Diego Pérez Colman: fue reconocido como "Empresario Solidario del Año" por su compromiso social.
- Distinción Labor 2025: otorgada por No Más Hambre y Casa Justina en el Senado de la Nación.
- Compromiso Sostenido: el CEO de Hipercerámico apoya iniciativas para sectores vulnerables desde hace más de seis años.