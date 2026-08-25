Diego Pérez Colman fue reconocido como "Empresario Solidario del Año" en el Senado de la Nación

Entre las personalidades distinguidas se encontraron también reconocidas figuras del ámbito empresarial, artístico y social, entre ellas la actriz Inés Estévez junto a otros referentes que fueron homenajeados por su trayectoria y contribución a distintas causas sociales.

Diego Pérez Colman, de Hipercerámico recibió la distinción en el Senado. Junto a él, Alicia Kirchner; la presidente de la Funación No más Hambre, Jimena Gallardo y y Ana Marks.

Diego Pérez Colman, el empresario solidario

En Diego Pérez Colman la distinción puso en valor el acompañamiento que mantiene desde hace más de seis años junto a No Más Hambre y Casa Justina, con quienes de manera sostenida con iniciativas destinadas a brindar contención y oportunidades a sectores vulnerables.

Durante la entrega del reconocimiento se destacó especialmente su compromiso desde Mendoza y su capacidad para generar un vínculo articulado entre el sector privado y organizaciones comprometidas con causas de impacto humanitario.

Barbarita Vila, Pamela David y Daniel Vila junto a Diego Pérez Colman.

Al recibir la distinción, el CEO de Hipercerámico expresó: “Solo gracias. Me siento muy honrado. Lo único que hacemos nosotros es abrazar la causa de la solidaridad".

Dijo además que desde Hipercerámico, se entiende el compromiso social de acompañar, involucrarse y contribuir a aquellas iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la comunidad.

La distinción Labor 2025 representa así un reconocimiento a una trayectoria de compromiso que trasciende el ámbito empresarial y reafirma el valor de la articulación entre empresas, organizaciones sociales y personas para impulsar acciones concretas que contribuyan a una sociedad más solidaria e inclusiva.