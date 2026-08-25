La UNCuyo abrió la inscripción para las carreras de la Facultad de Educación

Profesorado Universitario de Educación Inicial.

Profesorado Universitario de Educación Primaria.

Profesorado Universitario para trabajar con Personas Sordas.

Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual, con orientación en Discapacidad Motora.

Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual.

Licenciatura en Terapia del Lenguaje.

Tecnicatura Universitaria en Educación Social.

Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas.

Las carreras de Pedagogía Terapéutica y la Licenciatura en Terapia del Lenguaje cuentan con matrícula del Ministerio de Salud de Mendoza. En el caso de la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas, la UNCuyo destaca que se trata de una formación pública superior de carácter pionero a nivel nacional.

Cómo es la inscripción para las carreras de Educación

La primera parte del trámite es virtual. Los aspirantes deben completar el formulario de preinscripción mediante SIU-Guaraní y adjuntar en formato PDF el DNI, la partida de nacimiento y la documentación que acredite los estudios secundarios.

Puede presentarse el certificado analítico, un certificado en trámite o una constancia de alumno regular si todavía se está cursando el último año del secundario.

Después de completar esta etapa, la inscripción debe validarse de manera presencial en la Dirección de Alumnos de la Sede Campus, ubicada en el Centro Universitario del Parque General San Martín.

La atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 13 y de 15 a 19.30.

Para esa instancia se debe llevar:

Fotocopia del DNI y el original para cotejarlo.

Fotocopia legible de la partida de nacimiento.

Fotocopia o certificado de egreso del secundario.

Impresión del formulario de preinscripción.

Una foto carnet de 4 por 4 centímetros.

El título secundario definitivo podrá presentarse hasta el quinto día hábil de mayo de 2028. El certificado de salud psicofísica, por su parte, podrá entregarse hasta el 31 de marzo de 2028 y puede tramitarse en Salud Estudiantil de la UNCuyo.

Cuándo comienza el curso de ingreso

El ingreso a las carreras de la Facultad de Educación contempla distintas etapas y se inicia antes del comienzo del ciclo lectivo 2027.

Para los profesorados, la Licenciatura en Terapia del Lenguaje y la Tecnicatura en Educación Social, el curso vocacional será virtual, con una clase presencial, entre el 13 y el 26 de octubre de 2026.

Luego se desarrollará el primer módulo, de Comprensión y Producción de Textos. La instancia virtual será del 9 al 27 de noviembre, mientras que las clases presenciales se realizarán entre el 24 de noviembre y el 11 de diciembre.

El segundo módulo, destinado a la Resolución de Problemas, será presencial y se dictará del 4 al 26 de febrero de 2027.

Quienes opten por la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas deberán realizar además un tercer módulo: un taller presencial de Lengua de Señas Argentina, previsto entre el 10 de febrero y el 3 de marzo de 2027.

Una alternativa para mayores de 25 años

La convocatoria también contempla a las personas mayores de 25 años que no cuentan con título secundario, de acuerdo con la ordenanza 111/2024 del Consejo Superior de la UNCuyo.

En estos casos, los aspirantes deben inscribirse entre el 24 de agosto y el 25 de septiembre al Curso de Acompañamiento para Postulantes. Una vez aprobado, recibirán la certificación necesaria para completar el formulario de ingreso y deberán coordinar una entrevista con el Departamento de Orientación.

Acompañamiento para estudiantes con discapacidad

La Facultad de Educación cuenta además con un Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad, que brinda apoyo y acompañamiento específico durante el proceso de ingreso y la trayectoria universitaria.

Para realizar consultas se puede escribir a [email protected].

Toda la información sobre las carreras, requisitos y fechas del ingreso 2027 está disponible en el sitio oficial de la Facultad de Educación de la UNCuyo.