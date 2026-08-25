La tajante decisión de Alpine tras la sanción de la FIA a Colapinto

Sin embargo, sus opciones se esfumaron rápidamente debido a que fue sancionado con un drive through por no respetar la bandera amarilla, obligándolo a pasar por la calle de boxes y caer al vigésimo lugar. Dicha sanción le costó dos puntos menos en la superlicencia.

Lejos de calmarse la tensión, el piloto oriundo de Pilar recibió una nueva penalización de 10 segundos. Si bien esta última no afectó su posición final, ya que había logrado sacarle una buena ventaja a su inmediato perseguidor para cruzar la meta decimocuarto, le otorgó un punto menos adicional, totalizando tres unidades perdidas en la superlicencia durante el GP.

Flavio Briatore, director del equipo Alpine, se refirió a la sanción de Colapinto: “La carrera de Franco quedó prácticamente sentenciada desde el principio tras una severa penalización de paso por boxes. Sabemos que es decepcionante para él, pero reconocemos que estas reglas existen por seguridad y debemos aprender de ello.

Por su parte, el piloto argentino expresó su frustración por lo sucedido en la pista y por el criterio que aplicaron en la pista: “La penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había, la sanción complicó toda la carrera; los jueces deberían ser más flexibles, si bien las reglas son las reglas, a veces tienen falta de criterio.

La defensa de la FIA

Ante la fuerte repercusión en redes sociales tras las sanciones, la propia FIA salió a defender a los comisarios deportivos. A través de un comunicado oficial, afirmó: “El abuso, el acoso y la falta de respeto en línea no tienen cabida en nuestro deporte”, y añadió que tras el GP de Países Bajos los jueces fueron objeto de ataques virtuales.

Finalmente, la decisión de Alpine de no apelar ahora contrasta con antecedentes recientes de la escudería. Meses atrás, en el Gran Premio de Mónaco, Pierre Gasly y el propio Franco Colapinto sufrieron sanciones por exceso de velocidad en el pit lane (una penalización que hizo caer al francés del tercer al séptimo puesto).

En aquella ocasión, el equipo reclamó formalmente una revisión y la FIA dio marcha atrás dándole la razón con un veredicto favorable, un camino que esta vez eligieron no transitar.