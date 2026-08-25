Godoy Cruz cae ante Deportivo Madryn de visitante

Godoy Cruz pierde 1 a 0 ante Deportivo Madryn, como visitante, en el partido pendiente correspondiente a la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz se mide este martes con Deportivo Madryn, como visitante, por la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional
Godoy Cruz pierde 1 a 0 ante Deportivo Madryn, como visitante, en el partido pendiente correspondiente a la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.
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Luis Silba abrió la cuenta para el local a los 35 minutos del primer tiempo.
Godoy Cruz , que venía de vencer a Acassuso como visitante, buscaba seguir en la buena senda.
En el inicio del partido Marinucci se fue por la derecha, le pegó por arriba y la pelota pegó en el travesaño.
El encuentro se jugaba bajo una lluvia torrencial y no había llegadas en ambos arcos.
Cosi le cometía una dura falta a Santiago Martínez y era amonestado.
Cairus se animaba, le pegaba al arco y la pelota se iba alto.
Un tiro libre de Schamine se iba cerca. Avisaba el Tomba.
El equipo dirigido por Pablo De Muner se animaba y buscaba el primero.
Un tiro desde afuera del área de Fernández era atajado por Bonnín.
Otro tiro de Rodríguez se iba alto.
Cuando jugaba mejor el Bodeguero, marcó el local. Se la bajaron adentro del área a Silba y la empujó al gol. Fue un descuido del Tomba que pagó caro.
El complemento arrancaba algo movido por un tumulto que se armaba entre ambos equipos. Misael Sosa recibía la quinta amarilla y por eso se perderá el partido ante San Telmo.
El Tomba, que sufría el mal de ausencias (no contó con los lesionados Martín Pino, Nahuel Ulariaga y Tomás Rossi), intentaba, pero no podía torcer la historia.
Un cabezazo de Fernández era atajado abajo por Bonnín. Se salvaba Madryn.
Tras jugar con Deportivo Madryn, el Tomba recibirá el próximo domingo desde las 18 a San Telmo, por la fecha 27.