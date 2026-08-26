River recibe este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En casa y ante su gente en el Monumental, el Millonario buscará la clasificación a los cuartos de final.
River va en busca de los cuartos de final ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones
River se mide ante Independiente Santa Fe, en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana
En la instancia de ida de esta serie, el conjunto colombiano y el equipo que dirige Eduardo Coudet igualaron 0 a 0 en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá.
Cómo llegan River e Independiente Santa Fe a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana
River llega a este encuentro en medio de un presente de poco nivel. Tuvo un complicado arranque en el Torneo Clausura, donde solo sumó cuatro puntos en seis fechas y está penúltimo en la Zona B, solo por delante de Aldosivi de Mar del Plata.
En su última presentación en el torneo local, el Millonario desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez y rescató un empate 2 a 2 en el Monumental.
En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet terminó primero en el Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final. En dicha fase, en la instancia de ida, River no pudo imponer condiciones y se vio obligado a definir en casa el pasaje a los cuartos de final.
Independiente Santa Fe, por su parte, terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.
El conjunto cafetero viene de igualar sin goles ante América de Cali por el torneo doméstico colombiano. Además, acumula dos encuentros sin lograr conversiones.
River vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana: probables formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Estadio: Monumental
Árbitro: Esteban Ostojich (Uru)
VAR: Leodán González (Uru)
Hora: 21:30
TV: DSports, Paramount+ y Disney+
En pocas palabras
- River busca la clasificación este miércoles ante Independiente Santa Fe por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.
- El encuentro de ida en Bogotá finalizó 0 a 0, dejando la serie abierta para definir en el Monumental.
- Ambos equipos llegan con presentes dispares en sus torneos locales, con River penúltimo en su zona y Santa Fe con dos empates seguidos.