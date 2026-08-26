River va en busca de los cuartos de final ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

En su última presentación en el torneo local, el Millonario desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez y rescató un empate 2 a 2 en el Monumental.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet terminó primero en el Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final. En dicha fase, en la instancia de ida, River no pudo imponer condiciones y se vio obligado a definir en casa el pasaje a los cuartos de final.

Ángel Correa será titular en River.

Independiente Santa Fe, por su parte, terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

El conjunto cafetero viene de igualar sin goles ante América de Cali por el torneo doméstico colombiano. Además, acumula dos encuentros sin lograr conversiones.

River vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana: probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Estadio: Monumental

Árbitro: Esteban Ostojich (Uru)

VAR: Leodán González (Uru)

Hora: 21:30

TV: DSports, Paramount+ y Disney+