Deportivo Maipú incorporó a un ex Godoy Cruz de cara a la recta final de la Primera Nacional

El futbolista llegó a Godoy Cruz a inicios de este año proveniente desde Estudiantes de Río Cuarto, donde formó parte del ascenso del León del Imperio a la Primera División. En el Expreso este año, Orosco disputó 16 partidos y alternó titularidades y suplencias, sumado a algunas molestias físicas.

Brian Orosco fue presentado en el Deportivo Maipú.

Recuperado y con entusiasmo, Brian Orosco expresó su motivación por comenzar una nueva etapa en el Deportivo Maipú. "La verdad que es un club con mucha historia. Hoy me toca estar acá y voy a dar lo mejor de mí para que Maipú esté en lo más alto".

Sobre su característica como jugador, Orosco se definió de la siguiente manera pensando en lo que puede aportar al Cruzado. "Van a encontrar un jugador que va a dejar la vida por estos colores y por la camiseta".

Maipú suma entonces un recurso más en el mediocampo que sufrió la baja de Gastón Mansilla por la rotura de ligamentos cruzados y que atraviesa la recuperación de Fausto Montero por la misma lesión.