Deportivo Maipú incorporó a un ex Godoy Cruz de cara a la recta final de la Primera Nacional

Deportivo Maipú sumó a un futbolista de cara a la recta final de la segunda rueda de la Primera Nacional. Ante la lesión de Gastón Mansilla por la rotura de ligamentos cruzados, el Botellero adquirió un cupo extra para incorporar a un jugador.
Deportivo Maipú incorporó a un mediocampista que jugó la primera rueda de la Primera Nacional con Godoy Cruz
Deportivo Maipú sumó a un futbolista de cara a la recta final de la segunda rueda de la Primera Nacional. Ante la lesión de Gastón Mansilla por la rotura de ligamentos cruzados, el Botellero adquirió un cupo extra para incorporar a un jugador.
En las últimas horas hizo oficial la llegada de un mediocampista que inició el año siendo titular en el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
Brian Orosco se convirtió en nuevo jugador del Deportivo Maipú. El club hizo oficial la llegada del mediocampista de 28 años con pasado en el elenco bodeguero.
El futbolista llegó a Godoy Cruz a inicios de este año proveniente desde Estudiantes de Río Cuarto, donde formó parte del ascenso del León del Imperio a la Primera División. En el Expreso este año, Orosco disputó 16 partidos y alternó titularidades y suplencias, sumado a algunas molestias físicas.
Recuperado y con entusiasmo, Brian Orosco expresó su motivación por comenzar una nueva etapa en el Deportivo Maipú. "La verdad que es un club con mucha historia. Hoy me toca estar acá y voy a dar lo mejor de mí para que Maipú esté en lo más alto".
Sobre su característica como jugador, Orosco se definió de la siguiente manera pensando en lo que puede aportar al Cruzado. "Van a encontrar un jugador que va a dejar la vida por estos colores y por la camiseta".
Maipú suma entonces un recurso más en el mediocampo que sufrió la baja de Gastón Mansilla por la rotura de ligamentos cruzados y que atraviesa la recuperación de Fausto Montero por la misma lesión.