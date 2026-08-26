Joan Laporta habló sobre Julián Álvarez y el ex River no se entrenó en el Atlético de Madrid: la novela continúa

Por otra parte, el club decidió que en caso de no poder cerrar la llegada del argentino, se retirará del mercado de pases y esperará hasta el invierno europeo próximo para incorporar. La postura fue adoptada en conjunto por Hans-Dieter Flick y Deco, entrenador y director deportivo del club respectivamente.

El Barcelona quiere tratar con cautela el caso en los últimos días del mercado de pases -cierra el 1 de spetiembre-. Están dispuestos a negociar nuevamente si Atlético de Madrid flexibiliza su postura.

Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid este miércoles.

Julián Álvarez no entrenó con el Atlético de Madrid

El cordobés no entrenó con el plantel principal del elenco colchonero este miércoles por una "indisposición estomacal", según informó el club. La ausencia de Julián Álvarez se dio justo en el regreso a los entrenamientos tras el empate del último fin de semana ante el Villarreal. Aquel partido fue tortuoso para el ex River ya que fue siblado y abucheado por toda la afición Colchonera en condición de local.