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Joan Laporta habló sobre Julián Álvarez y el ex River no se entrenó en el Atlético de Madrid: la novela continúa

El presidente del BArcelona, Joan Laporta, habló sobre Julián Álvarez y el ex River se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Joan Laporta se refirió al interés que tiene el Barcelona por Julián Álvarez. 

Joan Laporta se refirió al interés que tiene el Barcelona por Julián Álvarez. 

Joan Laporta, presidente del Barcelona, sumó un episodio más a la novela entre Julián Álvarez, Atlético de Madrid y el club culé. En la recta final del mercado de pases, el mandatario sentó postura sobre la intención que tiene la institución blaugrana respecto del delantero del elenco Colchonero.

Por su parte, Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid.

Joan Laporta, claro sobre el deseo del Barcelona con Julián Álvarez

En declaraciones difundidas por el club, Joan Laporta expresó sobre el deseo de contar con Julián Álvarez en el plantel principal. "Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho", señaló el presidente del Barcelona.

Por otra parte, el club decidió que en caso de no poder cerrar la llegada del argentino, se retirará del mercado de pases y esperará hasta el invierno europeo próximo para incorporar. La postura fue adoptada en conjunto por Hans-Dieter Flick y Deco, entrenador y director deportivo del club respectivamente.

El Barcelona quiere tratar con cautela el caso en los últimos días del mercado de pases -cierra el 1 de spetiembre-. Están dispuestos a negociar nuevamente si Atlético de Madrid flexibiliza su postura.

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Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid este miércoles.

Julián Álvarez no entrenó con el Atlético de Madrid

El cordobés no entrenó con el plantel principal del elenco colchonero este miércoles por una "indisposición estomacal", según informó el club. La ausencia de Julián Álvarez se dio justo en el regreso a los entrenamientos tras el empate del último fin de semana ante el Villarreal. Aquel partido fue tortuoso para el ex River ya que fue siblado y abucheado por toda la afición Colchonera en condición de local.

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