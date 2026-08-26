Inicio Ovación Fútbol Xavi Hernández
En Países Bajos

Xavi Hernández fue presentado como entrenador, pero revelaron que era la tercera opción

En la presentación de Xavi Hernández al frente de la selección de Países Bajos, la dirigencia admitió el orden de candidatos que manejaron antes de su llegada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Xavi Hernández estampó su firma.

Xavi Hernández estampó su firma.

El inicio del ciclo de Xavi Hernández al frente de la selección de Países Bajos estuvo marcado por una particular revelación pública. Durante el acto de bienvenida, Nigel de Jong, director del área técnica de la federación, sorprendió a la prensa al dar a conocer la trastienda de las negociaciones previas.

Sin intenciones de ocultar los pasos del proceso, el directivo explicó ante los medios y frente al propio estratega catalán cómo se desencadenó su contratación, dejando en evidencia que el ex DT del Barcelona no figuraba en el tope de las preferencias iniciales.

Xavi Hern&aacute;ndez es el nuevo DT de Pa&iacute;ses Bajos.

Xavi Hernández es el nuevo DT de Países Bajos.

Las opciones previas a la llegada de Xavi Hernández

El responsable de la parte deportiva de Países Bajos detalló el itinerario de llamadas que realizaron antes de concretar la firma del contrato. Al respecto, De Jong reconoció abiertamente que "Él fue nuestra tercera opción".

Luego amplió sobre los intentos iniciales: "El primer contacto fue Pep Guardiola. Como todos saben, indicó que iba a dejar el Manchester City. En una semana quedó claro que quería tomarse un año sabático, así que pasamos directamente al número dos".

Posteriormente, las gestiones continuaron hacia otro nombre del ámbito internacional, aunque tampoco prosperaron. Sobre ese segundo intento, el dirigente relató: "Arne Slot era el candidato ideal porque también estaba disponible. Cómo él mismo indicó en la prensa, sentía que, en definitiva, encajaba en un club".

Fue tras esas dos negativas que la cúpula decidió cerrar al actual DT: "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández, que ahora está sentado aquí. Estamos muy contentos de que estés acá".

Xavi Hern&aacute;ndez le quit&oacute; dramatismo a la situaci&oacute;n.

Xavi Hernández le quitó dramatismo a la situación.

La reacción de Xavi Hernández al conocer el trasfondo

Lejos de tomar el comentario como una falta de respeto o mostrar malestar, el técnico tomó la palabra entre risas para quitarle dramatismo a la confesión del directivo.

El ex futbolista tomó la palabra y expresó: "No pasa nada por ser la tercera opción tras Guardiola y Slot, al menos estoy en el podio".

El estreno oficial del estratega en el banquillo se producirá el próximo 24 de septiembre frente a Alemania en el Johan Cruijff Arena, en el marco de la primera fecha de la Nations League.

A partir de allí, el equipo afrontará una agenda sumamente ajustada: tres días más tarde visitará a Serbia, en tanto que el 1 y el 4 de octubre chocará ante Grecia y nuevamente frente al conjunto serbio.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas