Xavi Hernández fue presentado como entrenador, pero revelaron que era la tercera opción

Luego amplió sobre los intentos iniciales: "El primer contacto fue Pep Guardiola. Como todos saben, indicó que iba a dejar el Manchester City. En una semana quedó claro que quería tomarse un año sabático, así que pasamos directamente al número dos".

Posteriormente, las gestiones continuaron hacia otro nombre del ámbito internacional, aunque tampoco prosperaron. Sobre ese segundo intento, el dirigente relató: "Arne Slot era el candidato ideal porque también estaba disponible. Cómo él mismo indicó en la prensa, sentía que, en definitiva, encajaba en un club".

Fue tras esas dos negativas que la cúpula decidió cerrar al actual DT: "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández, que ahora está sentado aquí. Estamos muy contentos de que estés acá".

Xavi Hernández le quitó dramatismo a la situación.

La reacción de Xavi Hernández al conocer el trasfondo

Lejos de tomar el comentario como una falta de respeto o mostrar malestar, el técnico tomó la palabra entre risas para quitarle dramatismo a la confesión del directivo.

El ex futbolista tomó la palabra y expresó: "No pasa nada por ser la tercera opción tras Guardiola y Slot, al menos estoy en el podio".

El estreno oficial del estratega en el banquillo se producirá el próximo 24 de septiembre frente a Alemania en el Johan Cruijff Arena, en el marco de la primera fecha de la Nations League.

A partir de allí, el equipo afrontará una agenda sumamente ajustada: tres días más tarde visitará a Serbia, en tanto que el 1 y el 4 de octubre chocará ante Grecia y nuevamente frente al conjunto serbio.