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La decisión que tomó el Barcelona respecto al caso Julián Álvarez

Barcelona adoptó una contundente postura respecto de Julián Álvarez y su salida trunca del Atlético de Madrid

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Julián Álvarez está atrapado en la decisión de no dejarlo ir del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez está atrapado en la decisión de no dejarlo ir del Atlético de Madrid.

El caso de Julián Álvarez y su malestar en el Atlético de Madrid se volvieron el foco principal del mercado de pases de Europa. El contexto adverso para el jugador aún no tiene una resolución ante la creciente tensión y la paciencia de las partes comienza a agotarse.

Ante Villarreal, por la segunda fecha de La Liga, el ex River fue abucheado por el público Colchonero y la situación pareció llegar a un límite. El Atlético de Madrid se mantiene firme en su postura de no reforzar rivales, es el caso del Barcelona; mientras que el interés de otros clubes - caso del Arsenal de Inglaterra- no parecen moverle la aguja a la Araña que solo tiene al club culé como única opción en su cabeza.

La decisión que tomó el Barcelona respecto al caso Julián Álvarez

En medio de este contexto, el FC Barcelona adoptó una postura fundamental en el caso de la -hasta ahora trunca- incorporación de Julián Álvarez. El diario Marca reveló que el club catalán decidió no hacer ninguna incorporación más en caso de no poder cerrar la llegada del argentino.

Barcelona se retirar&iacute;a del mercado de pases en caso de no incorporar a Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

Barcelona se retiraría del mercado de pases en caso de no incorporar a Julián Álvarez.

La postura fue adoptada en conjunto por Hans-Dieter Flick y Deco, entrenador y director deportivo del club respectivamente, ante las constantes negativas por parte del Atlético de Madrid en la negociación del futbolista. De esta manera, el Barcelona se retiraría del mercado de pases en la recta final del mismo.

Por el lado de Julián Álvarez, sus representantes mantuvieron diversas conversaciones con dirigentes del Arsenal inglés, que también se interesó por fichar al delantero. Las conversaciones no llegaron a buen puerto debido a que el delantero manifestó su intención de no volver a jugar en el país inglés.

Mientras tanto, y hasta que no se destrabe la situación, Julián Álvarez deberá continuar defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, club en el que tiene contrato hasta 2030.

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