La decisión que tomó el Barcelona respecto al caso Julián Álvarez

Barcelona se retiraría del mercado de pases en caso de no incorporar a Julián Álvarez.
La postura fue adoptada en conjunto por Hans-Dieter Flick y Deco, entrenador y director deportivo del club respectivamente, ante las constantes negativas por parte del Atlético de Madrid en la negociación del futbolista. De esta manera, el Barcelona se retiraría del mercado de pases en la recta final del mismo.
Por el lado de Julián Álvarez, sus representantes mantuvieron diversas conversaciones con dirigentes del Arsenal inglés, que también se interesó por fichar al delantero. Las conversaciones no llegaron a buen puerto debido a que el delantero manifestó su intención de no volver a jugar en el país inglés.
Mientras tanto, y hasta que no se destrabe la situación, Julián Álvarez deberá continuar defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, club en el que tiene contrato hasta 2030.