Ante Villarreal, por la segunda fecha de La Liga, el ex River fue abucheado por el público Colchonero y la situación pareció llegar a un límite. El Atlético de Madrid se mantiene firme en su postura de no reforzar rivales, es el caso del Barcelona; mientras que el interés de otros clubes - caso del Arsenal de Inglaterra- no parecen moverle la aguja a la Araña que solo tiene al club culé como única opción en su cabeza.

La decisión que tomó el Barcelona respecto al caso Julián Álvarez

En medio de este contexto, el FC Barcelona adoptó una postura fundamental en el caso de la -hasta ahora trunca- incorporación de Julián Álvarez. El diario Marca reveló que el club catalán decidió no hacer ninguna incorporación más en caso de no poder cerrar la llegada del argentino.