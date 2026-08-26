Cómo hacer un perfume casero para que tu baño huela siempre riquísimo

La sal gruesa absorbe el olor y el suavizante aromatiza el baño.

Coloca 150 gramos de sal gruesa en el frasco. Añade 4 cucharadas de suavizante de ropa concentrado y una cucharada de alcohol. Mezcla bien todos los ingredientes y coloca el frasco con el perfume en un rincón del baño.

Consejos para limpiar el baño y evitar los malos olores

Además de perfumar el baño o tapar el olor con perfumes caseros, hay que asegurar una buena limpieza por motivos estéticos y motivos higiénicos. El baño es uno de los espacios de la casa más propensos a la suciedad, a los gérmenes, los olores y el rejunte de humedad.

Una buena limpieza semanal ayuda a mantener el baño en perfectas condiciones, con rico olor y libre de gérmenes que pueden ser peligrosos para la salud.

Para limpiar el baño, lo primero que hay que hacer es ventilar bien el espacio y permitir la circulación de aire en el interior. Quita las cortinas de la ducha para lavarlas y remover los hongos, si es necesario (esto se hace con vinagre); retira las toallas, toallones, alfombras de piso y cualquier elemento de tela que pueda estar húmedo, sucio y con olor.

Limpia el baño semanalmente para mantener el orden y la desinfección.

Para limpiar el inodoro se puede usar una mezcla de vinagre blanco y agua que ayuda a remover el sarro acumulado, las manchas de óxido y las marcas amarillas de la taza. El vinagre también es perfecto para retirar el sarro de la flor de la ducha y permitir el correcto pase del agua.

Destapa el lavamanos retirando con un alambre los pelos que pueden estar estancados en el interior de la tubería y coloca vinagre para ablandar la mugre interior. Nunca mezcles productos químicos potentes que puedan reaccionar de manera peligrosa, como lavandina con vinagre.

Lava el piso del baño con un producto desinfectante diseñado para ello, asegurándote de limpiar juntas y zócalos. Para finalizar, limpia el espejo del baño usando un paño de microfibra, embebido en agua y vinagre para remover las marcas de gotas de agua y desinfecta el tacho de residuos.