Mantener tu casa limpia, desinfectada y, sobre todo, con un aroma agradable es muy importante, pero cuando se convive con mascotas, no cualquier producto comercial es apto porque las fragancias industriales o de limpieza como el cloro pueden resultar tóxicas para los animales.
La gran mayoría tiene en su casa un ritual de limpieza, un día en que se limpia y desinfecta el hogar. Lo que pocos saben es que no siempre son necesarios productos comprados en el supermercado, pues creando un perfume 100% casero tendrás en tus manos algunos aspectos básicos de la limpieza hogareña: limpieza, aroma, desinfección y cuidado.
Cómo hacer un perfume desinfectante casero: aromático y seguro para hogares con mascotas
Cuando uno busca que su casa huela bien y esté desinfectada, debe tener en cuenta que algunos productos pueden resultar tóxicos y, peor aún, si se mezclan. Por eso, para solucionar este problema de forma económica y ecológica, podés preparar un perfume desinfectante casero 100% seguro para vos y tus mascotas con algunos ingredientes básicos.
Vas a necesitar 200 ml de agua destilada para evitar la proliferación de bacterias en la mezcla, 100 ml de alcohol etílico al 70% como antiséptico y desinfectante, 100 ml de vinagre blanco de alcohol para neutralizar malos olores y por último, hierbas frescas de tu preferencia para aportar fragancia natural o incluso cáscaras de cítricos.
El paso a paso de este perfume casero no requiere experiencia ni esfuerzo mayor, ya que es sencillo de preparar.Primero debes infusionar la base aromática. Así que si elegís usar cáscaras de cítricos o hierbas frescas, ponelas en un frasco de vidrio junto con el vinagre blanco. Déjalas reposar durante 5 a 7 días para que el vinagre absorba la fragancia natural.
El segundo paso es filtrar el líquido colando el vinagre para retirar los restos de hojas o cáscaras. Luego mezcla las proporciones en una botella con atomizador o pulverizador: el agua destilada, el alcohol al 70% y el vinagre aromatizado.
Por último, cerrá bien el envase y agitá suavemente antes de cada uso para integrar las fases. De esta forma tendrás un perfume casero, rico, económico, desinfectante y no peligroso ni tóxico. Además, es ideal para mantener la limpieza de la casa después de haber hecho una limpieza profunda o para los días que no tienes tanto tiempo para limpiar.
En pocas palabras
- Perfume casero: prepara un desinfectante seguro y aromático para tu hogar con ingredientes naturales.
- Ingredientes clave: necesitarás agua destilada, alcohol etílico, vinagre blanco y hierbas o cáscaras de cítricos.
- Preparación sencilla: infusiona, filtra y mezcla los componentes en un atomizador para un uso práctico y seguro.