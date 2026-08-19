Cómo hacer un perfume desinfectante casero: aromático y seguro para hogares con mascotas

Vas a necesitar 200 ml de agua destilada para evitar la proliferación de bacterias en la mezcla, 100 ml de alcohol etílico al 70% como antiséptico y desinfectante, 100 ml de vinagre blanco de alcohol para neutralizar malos olores y por último, hierbas frescas de tu preferencia para aportar fragancia natural o incluso cáscaras de cítricos.

Perfume casero para limpiar la casa.

El paso a paso de este perfume casero no requiere experiencia ni esfuerzo mayor, ya que es sencillo de preparar.Primero debes infusionar la base aromática. Así que si elegís usar cáscaras de cítricos o hierbas frescas, ponelas en un frasco de vidrio junto con el vinagre blanco. Déjalas reposar durante 5 a 7 días para que el vinagre absorba la fragancia natural.

El segundo paso es filtrar el líquido colando el vinagre para retirar los restos de hojas o cáscaras. Luego mezcla las proporciones en una botella con atomizador o pulverizador: el agua destilada, el alcohol al 70% y el vinagre aromatizado.

Por último, cerrá bien el envase y agitá suavemente antes de cada uso para integrar las fases. De esta forma tendrás un perfume casero, rico, económico, desinfectante y no peligroso ni tóxico. Además, es ideal para mantener la limpieza de la casa después de haber hecho una limpieza profunda o para los días que no tienes tanto tiempo para limpiar.