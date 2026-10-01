Cómo hacer un aromatizante casero para que tu casa huela bien durante toda la primavera

La propuesta consiste en elaborar un perfume natural a base de ingredientes sencillos que seguramente ya tenés en la casa. El objetivo principal es aprovechar la combinación de cítricos y especias para lograr una frescura duradera que acompañe la llegada de los días cálidos de la primavera.

El paso a paso para preparar el aromatizante natural

Para llevar adelante este procedimiento económico y efectivo, solo se necesitan elementos básicos de cocina y seguir atentamente las instrucciones: