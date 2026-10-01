Cómo diferenciar una vinchuca de una chinche del arce: esto dicen los expertos

Una de las principales formas de diferenciarla de una vinchuca es observar su aspecto. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Mendoza, la chinche del arce adulta tienen una coloración negra opaca con líneas transversales rojizas o anaranjadas y alcanzan aproximadamente 1,3 centímetros de longitud. Las ninfas son rojizas y miden cerca de un centímetro, mientras que sus huevos presentan una tonalidad marrón oscura.

La vinchuca es más grande que la chinche del arce. Foto: Gobierno de Mendoza.

Esta plaga se alimenta principalmente de frutos de arce y fresno, donde completa su ciclo de vida. A diferencia de la preocupación que puede generar su presencia, las autoridades provinciales señalan que no ocasiona daños relevantes al arbolado ni a los vegetales. Durante primavera y verano es frecuente encontrarla cerca de los árboles hospedadores y sobre diferentes superficies cuando se desplaza.

Por su parte, la vinchuca presenta un comportamiento completamente diferente. Mientras la chinche del arce se alimenta de material vegetal, la primera es hematófaga, es decir, se alimenta de sangre.

Vinchuca. Foto: Archivo Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

La vinchuca suele permanecer escondida durante el día y salir durante la noche. Entre los indicios de su presencia dentro de una vivienda se encuentran manchas o rastros de materia fecal en paredes y muebles, además de los llamados “pelechos”, que son las mudas que deja el insecto durante su crecimiento.

La chinche del arce no suele picar a las personas. La fuente citada señala que una eventual reacción producida durante su manipulación sería localizada, aunque ante cualquier reacción se recomienda consultar con un profesional de la salud. Mientras que, como bien sabemos, la vinchuca transmite la enfermedad de Chagas (también llamada tripanosomiasis americana o mal de Chagas) luego de picar a las personas.

Chinche del arce. Foto: Archivo.

Si detectás una vinchuca en el hogar, la recomendación oficial es comunicarse con el área de zoonosis del municipio correspondiente para recibir asistencia y determinar las medidas necesarias. Las medidas de higiene y orden dentro de la vivienda también contribuyen al control de distintos tipos de plagas.