Cortaron la Ruta 144 en San Rafael por el vuelco de un camión cisterna con gas propano

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos especializados en sustancias peligrosas, Policía Vial, Gendarmería Nacional y personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

El perímetro se mantendrá durante la noche como medida de seguridad, mientras se prepara el trasvase de la carga.

El trasvase definirá cuándo se habilita la ruta

Para realizar la maniobra está previsto que durante las primeras horas del viernes llegue desde Cipolletti un equipo especializado.

Una vez que comience el trasvase, se deberá retirar la totalidad del gas de la cisterna antes de avanzar con la normalización de la circulación.

Según las primeras estimaciones, la Ruta 144 podría permanecer cortada hasta cerca del mediodía del viernes.