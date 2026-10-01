Cortaron la Ruta 144 en San Rafael por el vuelco de un camión cisterna con gas propano

La Ruta Nacional 144 permanecerá cortada durante toda la noche de este jueves a la altura de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, después del vuelco de un semirremolque cisterna que transportaba gas propano y sufrió una pérdida.
El hecho ocurrió este jueves por la tarde, en el km 685. El conductor habría detenido la marcha luego de detectar problemas en el sistema de frenos y, durante la maniobra, el semirremolque terminó volcado a un costado de la ruta.
Un amplio perímetro por la pérdida de gas
La pérdida gas fue detectada en una de las válvulas del camión cisterna y obligó a montar un operativo preventivo. La circulación está interrumpida en ambos sentidos antes del ingreso a la Cuesta de los Terneros.
En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos especializados en sustancias peligrosas, Policía Vial, Gendarmería Nacional y personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).
El perímetro se mantendrá durante la noche como medida de seguridad, mientras se prepara el trasvase de la carga.
El trasvase definirá cuándo se habilita la ruta
Para realizar la maniobra está previsto que durante las primeras horas del viernes llegue desde Cipolletti un equipo especializado.
Una vez que comience el trasvase, se deberá retirar la totalidad del gas de la cisterna antes de avanzar con la normalización de la circulación.
Según las primeras estimaciones, la Ruta 144 podría permanecer cortada hasta cerca del mediodía del viernes.
En pocas palabras
- Corte de Ruta 144: circulación interrumpida en San Rafael por vuelco de un camión cisterna con gas propano.
- Operativo de seguridad: amplio perímetro por pérdida de gas, trabajaron Policía, Bomberos y Gendarmería.
- Estimación de Habilitación: la Ruta 144 podría reabrirse cerca del mediodía del viernes tras trasvase de gas.