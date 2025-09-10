Limpiar menos: cómo reducir el polvo y la pelusa que hay dentro de la casa

limpiar-casa-polvo Cuando la pelusa y el polvo se adueñan de la casa, no queda otra que ponerse a limpiar.

Muchos se preguntan de dónde viene el polvo y la pelusa qué hay dentro de la casa. Y la respuesta es fácil:

Limpiar el polvo y la pelusa: de dónde provienen

Partículas de tierra

Células de la piel desprendida

Pelos

Fibras de la ropa

Ácaros del polvo

Bacterias

Polen

Insectos muertos desintegrados

Microscópicas partículas de plástico

Lo que todos deberían saber y desconocen, es cómo se forman las pelusas, que parecen ir en sintonía con el polvo por toda la superficie de la casa, sobre todo el piso.

Las pelusas se forman a partir de un pelo, ya sea de una persona o una mascota. A este se le pega el polvo y fibras por la electricidad estática. Y poco a poco, su tamaño irá aumentando.

Por suerte, hay varias maneras para prevenir y reducir la presencia de polvo y pelusa en la casa.

Quién brinda muy buenos trucos caseros para no tener que limpiar profundamente y tan seguido en la casa, es la web de la empresa de purificadores de aire TruSens.

limpiar-casa-pelusa Limpiar el polvo y la pelusa de todas las superficies de la casa, es una tarea que se tiene que hacer prácticamente a diario.

Limpiar menos: así se reduce la presencia de polvo y pelusa en la casa

Entre todos los tips que se pueden ejecutar en la casa para que no sea tanta la presencia de polvo y pelusa, se destacan estos:

Un método muy efectivo para reducir la presencia, es colocar tapetes junto a las puertas que dan al exterior. Los tapetes están diseñados para atrapar la suciedad desde todos los ángulos, sobre todo la que proviene desde afuera y la suela de los calzados.

Evitar el exceso de objetos desordenados por toda la casa , especialmente sobre muebles. Estos atrapan muy fácilmente el polvo, por lo que colocarlos en lugares estratégicos o reducir su presencia, el polvo no quedará fácilmente en evidencia.

, especialmente sobre muebles. Estos atrapan muy fácilmente el polvo, por lo que colocarlos en lugares estratégicos o reducir su presencia, el polvo no quedará fácilmente en evidencia. Para evitar que la cama, el sillón y otros muebles de este tipo se vienen de polvo, lo mejor es colocar fundas específicas.

Siempre es mejor utilizar alfombras que puedan ser removidas y lavadas, y no las que están empotradas.

Utilizar purificadores de aire dentro de la casa . Esta es una de las mejores opciones para darle pelea el polvo y la formación de pelos.

. Esta es una de las mejores opciones para darle pelea el polvo y la formación de pelos. Limpiar las mascotas regularidad. Tanto los perros como los gatos sueltan pelos y caspa por toda la casa.