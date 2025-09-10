Limpiar menos: cómo reducir el polvo y la pelusa que hay dentro de la casa

limpiar-casa-polvo
Cuando la pelusa y el polvo se adueñan de la casa, no queda otra que ponerse a limpiar.
Muchos se preguntan de dónde viene el polvo y la pelusa qué hay dentro de la casa. Y la respuesta es fácil:
Limpiar el polvo y la pelusa: de dónde provienen
- Partículas de tierra
- Células de la piel desprendida
- Pelos
- Fibras de la ropa
- Ácaros del polvo
- Bacterias
- Polen
- Insectos muertos desintegrados
- Microscópicas partículas de plástico
Lo que todos deberían saber y desconocen, es cómo se forman las pelusas, que parecen ir en sintonía con el polvo por toda la superficie de la casa, sobre todo el piso.
Las pelusas se forman a partir de un pelo, ya sea de una persona o una mascota. A este se le pega el polvo y fibras por la electricidad estática. Y poco a poco, su tamaño irá aumentando.
Por suerte, hay varias maneras para prevenir y reducir la presencia de polvo y pelusa en la casa.
Quién brinda muy buenos trucos caseros para no tener que limpiar profundamente y tan seguido en la casa, es la web de la empresa de purificadores de aire TruSens.
limpiar-casa-pelusa
Limpiar el polvo y la pelusa de todas las superficies de la casa, es una tarea que se tiene que hacer prácticamente a diario.
Limpiar menos: así se reduce la presencia de polvo y pelusa en la casa
Entre todos los tips que se pueden ejecutar en la casa para que no sea tanta la presencia de polvo y pelusa, se destacan estos:
- Un método muy efectivo para reducir la presencia, es colocar tapetes junto a las puertas que dan al exterior. Los tapetes están diseñados para atrapar la suciedad desde todos los ángulos, sobre todo la que proviene desde afuera y la suela de los calzados.
- Evitar el exceso de objetos desordenados por toda la casa, especialmente sobre muebles. Estos atrapan muy fácilmente el polvo, por lo que colocarlos en lugares estratégicos o reducir su presencia, el polvo no quedará fácilmente en evidencia.
- Para evitar que la cama, el sillón y otros muebles de este tipo se vienen de polvo, lo mejor es colocar fundas específicas.
- Siempre es mejor utilizar alfombras que puedan ser removidas y lavadas, y no las que están empotradas.
- Utilizar purificadores de aire dentro de la casa. Esta es una de las mejores opciones para darle pelea el polvo y la formación de pelos.
- Limpiar las mascotas regularidad. Tanto los perros como los gatos sueltan pelos y caspa por toda la casa.
limpiar-casa
La mayoría de las personas no ven con buenos ojos tener que limpiar la casa.