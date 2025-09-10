Inicio Sociedad Limpiar

Limpiar menos: cómo reducir el polvo y la pelusa que hay dentro de la casa

Para no tener que limpiar tanto y darle pelea al polvo y la pelusa que ensucian toda casa, hay algunos trucos caseros que ayudan a reducir su presencia

Miguel Guayama
Limpiar el polvo y la pelusa de la casa

Limpiar el polvo y la pelusa de la casa, es una tarea muy engorrosa de realizar.

Limpiar la casa es prácticamente una obligación diaria y casi siempre requiere de mucho esfuerzo. Es que la presencia de polvo y pelusa que se forma en todas partes, es un verdadero dolor de cabeza. Por suerte, hay algunas maneras de reducir su presencia y lograr que limpiar no sé una tarea tan engorrosa.

Es prácticamente imposible evitar que el polvo y la pelusa se deposite en todas la superficies de la casa.

Sin embargo, los expertos en limpieza y purificación de ambientes, dan muy buenos consejos para disminuir su presencia.

limpiar-casa-polvo
Cuando la pelusa y el polvo se adueñan de la casa, no queda otra que ponerse a limpiar.

Muchos se preguntan de dónde viene el polvo y la pelusa qué hay dentro de la casa. Y la respuesta es fácil:

Limpiar el polvo y la pelusa: de dónde provienen

  • Partículas de tierra
  • Células de la piel desprendida
  • Pelos
  • Fibras de la ropa
  • Ácaros del polvo
  • Bacterias
  • Polen
  • Insectos muertos desintegrados
  • Microscópicas partículas de plástico

Lo que todos deberían saber y desconocen, es cómo se forman las pelusas, que parecen ir en sintonía con el polvo por toda la superficie de la casa, sobre todo el piso.

Las pelusas se forman a partir de un pelo, ya sea de una persona o una mascota. A este se le pega el polvo y fibras por la electricidad estática. Y poco a poco, su tamaño irá aumentando.

Por suerte, hay varias maneras para prevenir y reducir la presencia de polvo y pelusa en la casa.

Quién brinda muy buenos trucos caseros para no tener que limpiar profundamente y tan seguido en la casa, es la web de la empresa de purificadores de aire TruSens.

limpiar-casa-pelusa
Limpiar el polvo y la pelusa de todas las superficies de la casa, es una tarea que se tiene que hacer prácticamente a diario.

Limpiar menos: así se reduce la presencia de polvo y pelusa en la casa

Entre todos los tips que se pueden ejecutar en la casa para que no sea tanta la presencia de polvo y pelusa, se destacan estos:

  • Un método muy efectivo para reducir la presencia, es colocar tapetes junto a las puertas que dan al exterior. Los tapetes están diseñados para atrapar la suciedad desde todos los ángulos, sobre todo la que proviene desde afuera y la suela de los calzados.
  • Evitar el exceso de objetos desordenados por toda la casa, especialmente sobre muebles. Estos atrapan muy fácilmente el polvo, por lo que colocarlos en lugares estratégicos o reducir su presencia, el polvo no quedará fácilmente en evidencia.
  • Para evitar que la cama, el sillón y otros muebles de este tipo se vienen de polvo, lo mejor es colocar fundas específicas.
  • Siempre es mejor utilizar alfombras que puedan ser removidas y lavadas, y no las que están empotradas.
  • Utilizar purificadores de aire dentro de la casa. Esta es una de las mejores opciones para darle pelea el polvo y la formación de pelos.
  • Limpiar las mascotas regularidad. Tanto los perros como los gatos sueltan pelos y caspa por toda la casa.
limpiar-casa
La mayoría de las personas no ven con buenos ojos tener que limpiar la casa.

