Cómo quitar el moho de las juntas del baño: el truco viral con enjuague bucal

La aparición de moho en los espacios húmedos de la casa es uno de los dolores de cabeza más frecuentes en el mantenimiento de casa. Combatir este inconveniente suele requerir productos químicos costosos o abrasivos fuertes que, en muchas ocasiones, terminan dañando las superficies o generando olores invasivos.
Sin embargo, en las últimas semanas se volvió furor en las plataformas digitales un truco de limpieza tan insólito como efectivo que utiliza un elemento de uso cotidiano en el botiquín del baño: el enjuague bucal.
Por qué el enjuague bucal funciona contra el moho
Aunque está diseñado específicamente para combatir bacterias, gérmenes y placa bacteriana en la boca, la fórmula antiséptica y los altos niveles de alcohol o agentes antimicrobianos que contiene el enjuague bucal actúan de manera directa sobre las esporas del moho.
Este líquido no solo ayuda a desinfectar las zonas afectadas, sino que detiene el crecimiento del moho y neutraliza el aspecto negruzco que suele incrustarse con el paso del tiempo en el baño, especialmente sobre la silicona de la ducha y los espacios entre los cerámicos.
Paso a paso: cómo aplicar este truco casero
Para poner en marcha este método de manera sencilla y obtener resultados rápidos, solo se necesitan unos pocos elementos y seguir estas indicaciones:
- Vierte el enjuague bucal directamente dentro del recipiente con atomizador para facilitar su distribución uniforme.
- Rocía generosamente el líquido sobre las juntas del baño que presenten manchas de humedad o hongos superficiales.
- Deja que el producto actúe durante un lapso de 10 a 15 minutos para que sus componentes penetren en la suciedad acumulada.
- Frota suavemente con la ayuda del cepillo de dientes haciendo movimientos circulares y retira los restos pasando un paño húmedo o enjuagando con agua tibia.
De esta manera simple, económica y sin recurrir a mezclas peligrosas, es posible renovar el aspecto de las paredes del baño y mantener los espacios higienizados por mucho más tiempo.
En pocas palabras
- Moho en el baño: un truco viral utiliza enjuague bucal para eliminarlo de juntas y siliconas.
- Efectividad del producto: su fórmula con alcohol y agentes antimicrobianos combate las esporas y detiene su crecimiento.
- Aplicación sencilla: rociar, esperar 15 minutos, frotar con cepillo y enjuagar para resultados rápidos y económicos.