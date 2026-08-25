Cómo quitar el moho de las juntas del baño: el truco viral con enjuague bucal

La mezcla con enjuague bucal puede ser efectiva para la limpieza del baño.

Este líquido no solo ayuda a desinfectar las zonas afectadas, sino que detiene el crecimiento del moho y neutraliza el aspecto negruzco que suele incrustarse con el paso del tiempo en el baño, especialmente sobre la silicona de la ducha y los espacios entre los cerámicos.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero

Para poner en marcha este método de manera sencilla y obtener resultados rápidos, solo se necesitan unos pocos elementos y seguir estas indicaciones:

Vierte el enjuague bucal directamente dentro del recipiente con atomizador para facilitar su distribución uniforme. Rocía generosamente el líquido sobre las juntas del baño que presenten manchas de humedad o hongos superficiales. Deja que el producto actúe durante un lapso de 10 a 15 minutos para que sus componentes penetren en la suciedad acumulada. Frota suavemente con la ayuda del cepillo de dientes haciendo movimientos circulares y retira los restos pasando un paño húmedo o enjuagando con agua tibia.

De esta manera simple, económica y sin recurrir a mezclas peligrosas, es posible renovar el aspecto de las paredes del baño y mantener los espacios higienizados por mucho más tiempo.