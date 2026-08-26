OpenAI presentó Jalapeño, su chip que compite con Nvidia

OpenAI aseguró que su nuevo chip de inteligencia artificial, llamado Jalapeño, supera a los procesadores de Nvidia en pruebas de rendimiento y eficiencia energética. El anuncio llega en un momento clave para la compañía, que busca reducir costos, ampliar su infraestructura y diversificar su ecosistema de tecnología para IA.
El chip con el que OpenAI quiere depender menos de Nvidia
Según EFE, Jalapeño supera a los sistemas de Nvidia utilizados como referencia en velocidad y eficiencia al ejecutar modelos de código abierto. El chip está diseñado específicamente para inferencia, es decir, para ejecutar modelos ya entrenados y generar respuestas, no para entrenar nuevos modelos.
Por ese motivo, OpenAI seguirá necesitando aceleradores de Nvidia y otros fabricantes para cubrir parte de sus crecientes necesidades de computación.
La compañía detalló que Jalapeño ofrece:
- 1,5 a 1,9 veces más trabajo de IA por vatio.
- 1,7 a 3,6 veces menos latencia de extremo a extremo.
OpenAI prevé desplegar una cantidad limitada de sistemas con Jalapeño antes de fin de año y aumentar su capacidad en 2027. Además, ya trabaja en una segunda generación del chip y comenzó el desarrollo de una tercera.
La carrera por los chips de IA
El desarrollo de procesadores propios se volvió una estrategia común entre las grandes empresas de inteligencia artificial.
- Google tiene sus TPU.
- Amazon y Microsoft también avanzan con hardware propio.
- Anthropic anunció recientemente que trabaja en un equipo dedicado al diseño de sus propios chips.
OpenAI, por su parte, no planea comercializar Jalapeño: toda la producción se destinará a cubrir la demanda interna de sus servicios.
Una estrategia para diversificar
El chip Jalapeño forma parte de un plan más amplio de OpenAI para diversificar la tecnología de sus centros de datos. En esa estrategia participan también Nvidia, AMD y otros fabricantes, con el objetivo de asegurar disponibilidad, reducir costos y sostener el crecimiento de los modelos de inteligencia artificial.
Con Jalapeño, OpenAI da un paso decisivo hacia la independencia tecnológica en un mercado dominado por Nvidia. El avance refleja cómo la inteligencia artificial exige nuevas soluciones de hardware para sostener su expansión.
En pocas palabras
- OpenAI presenta Jalapeño: su nuevo chip de inteligencia artificial que busca superar a Nvidia en rendimiento y eficiencia energética.
- Beneficios del chip: ofrece mayor trabajo de IA por vatio y menor latencia en comparación con los sistemas de referencia de Nvidia.
- Estrategia de diversificación: el desarrollo de Jalapeño forma parte de un plan para reducir la dependencia de terceros y asegurar la infraestructura de IA.