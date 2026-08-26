OpenAI presentó Jalapeño, su chip que compite con Nvidia

La compañía detalló que Jalapeño ofrece:

1,5 a 1,9 veces más trabajo de IA por vatio.

1,7 a 3,6 veces menos latencia de extremo a extremo.

OpenAI prevé desplegar una cantidad limitada de sistemas con Jalapeño antes de fin de año y aumentar su capacidad en 2027. Además, ya trabaja en una segunda generación del chip y comenzó el desarrollo de una tercera.

Jalapeño, el chip de OpenAI, ofrece mayor trabajo de inteligencia artificial por vatio y menor latencia en comparación con los sistemas de referencia de Nvidia.

La carrera por los chips de IA

El desarrollo de procesadores propios se volvió una estrategia común entre las grandes empresas de inteligencia artificial.

Google tiene sus TPU .

. Amazon y Microsoft también avanzan con hardware propio.

Anthropic anunció recientemente que trabaja en un equipo dedicado al diseño de sus propios chips.

OpenAI, por su parte, no planea comercializar Jalapeño: toda la producción se destinará a cubrir la demanda interna de sus servicios.

Una estrategia para diversificar

El chip Jalapeño forma parte de un plan más amplio de OpenAI para diversificar la tecnología de sus centros de datos. En esa estrategia participan también Nvidia, AMD y otros fabricantes, con el objetivo de asegurar disponibilidad, reducir costos y sostener el crecimiento de los modelos de inteligencia artificial.

Con Jalapeño, OpenAI da un paso decisivo hacia la independencia tecnológica en un mercado dominado por Nvidia. El avance refleja cómo la inteligencia artificial exige nuevas soluciones de hardware para sostener su expansión.