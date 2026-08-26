Qué electrodomésticos de la casa disparan la factura de la luz

La letra A de color verde es el nivel más alto de eficiencia, lo cual indica que el aparato consume menos energía y gasta menos luz. Luego están los colores como el amarillo o naranja y las letras intermedias que representan un consumo moderado.

Cuáles son los electrodomésticos que disparan la factura de luz.

La letra G y los colores de naranja a rojo son los electrodomésticos que más consumen, el nivel más bajo. Señalan que el aparato es poco eficiente y el gasto de luz es mayor.

Más allá de las etiquetas, se puede pensar en algunos electrodomésticos de casa que representan un consumo de luz mayor que otros.

Los electrodomésticos que generan frío o calor son los que tienen mayor impacto de consumo eléctrico. Ejemplo de ello es la heladera (que está prendida todo el día), el lavarropas con sus largos ciclos de lavado a temperatura alta, el horno eléctrico y el termotanque.

Los caloventores y estufas eléctricas también son un problema en el consumo de luz. La plancha de ropa también representa un gran gasto de luz si la usas con frecuencia. Lo mismo pasa con los anafe eléctricos.

Lo mejor para controlar el gasto de luz es desenchufar los electrodomésticos cuando no los estás usando, ajustar bien la temperatura de la heladera, utilizar programas de lavado cortos y climatizar la casa con una temperatura fija.

Los electrodomésticos y aparatos de la casa que menos luz consumen

El cargador del celular no representa un gasto importante, tampoco el módem de internet, aunque está enchufado todo el día.

Algunos aparatos no gastan tanto como pensamos.

Las bombillas o focos de bajo voltaje o LED también consumen poco, así como las computadoras portátiles y los aparatos con energía inverter.