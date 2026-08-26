Los electrodomésticos de uso diario pueden gastar bastante luz o no necesariamente. Sin embargo, a veces no sabemos distinguir cuál gasta más o menos electricidad porque en la factura no llega detallado, lógicamente. El problema aparece cuando las subas son muy altas y de golpe, y necesitamos saber qué es lo que está causando ese aumento de gasto.
Qué electrodomésticos de la casa disparan la factura de la luz
Muchos aparatos o electrodomésticos del hogar representan un gasto importante de electricidad y a veces ni lo sabemos
¿Cuáles son los electrodomésticos que más luz consumen?
Para saber cuánto consume un electrodoméstico, el primer paso está en la compra. Cuando vayas a comprar un nuevo aparato para la casa, hay que leer bien la etiqueta y no solo prestar atención al precio, porque puede que el gasto inicial sea más bajo, pero que a la larga el consumo energético te salga más caro.
En la etiqueta de eficiencia energética se puede leer la escala de letras y colores que indica el consumo de luz, así como el consumo específico en kilovatios-hora.
La letra A de color verde es el nivel más alto de eficiencia, lo cual indica que el aparato consume menos energía y gasta menos luz. Luego están los colores como el amarillo o naranja y las letras intermedias que representan un consumo moderado.
La letra G y los colores de naranja a rojo son los electrodomésticos que más consumen, el nivel más bajo. Señalan que el aparato es poco eficiente y el gasto de luz es mayor.
Más allá de las etiquetas, se puede pensar en algunos electrodomésticos de casa que representan un consumo de luz mayor que otros.
Los electrodomésticos que generan frío o calor son los que tienen mayor impacto de consumo eléctrico. Ejemplo de ello es la heladera (que está prendida todo el día), el lavarropas con sus largos ciclos de lavado a temperatura alta, el horno eléctrico y el termotanque.
Los caloventores y estufas eléctricas también son un problema en el consumo de luz. La plancha de ropa también representa un gran gasto de luz si la usas con frecuencia. Lo mismo pasa con los anafe eléctricos.
Lo mejor para controlar el gasto de luz es desenchufar los electrodomésticos cuando no los estás usando, ajustar bien la temperatura de la heladera, utilizar programas de lavado cortos y climatizar la casa con una temperatura fija.
Los electrodomésticos y aparatos de la casa que menos luz consumen
El cargador del celular no representa un gasto importante, tampoco el módem de internet, aunque está enchufado todo el día.
Las bombillas o focos de bajo voltaje o LED también consumen poco, así como las computadoras portátiles y los aparatos con energía inverter.
En pocas palabras
- Electrodomésticos: Identifica cuáles consumen más luz para optimizar el gasto energético del hogar.
- Etiquetas de eficiencia: La escala de letras y colores indica el consumo, siendo 'A' la más eficiente y 'G' la menos.
- Consumo elevado: Equipos que generan frío o calor, como heladeras, hornos eléctricos y caloventores, suelen disparar la factura de luz.