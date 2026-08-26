Descubrimiento de una estatua de hace 11 mil años: muestra a un hombre sobre un leopardo

Las dos obras aparecieron en sectores diferentes. Faltan textos de la época para explicar el significado exacto de ambas. Las composiciones constatan el interés repetido de los talladores locales por la relación física entre las personas con los depredadores. Los expertos no pueden confirmar si la escena comunica control o confrontación.

Felinos en el arte

Las comunidades locales convivían con los animales en la región. Las representaciones de Göbekli Tepe también posicionan a los depredadores peligrosos muy cerca de figuras humanas. Las imágenes suelen presentar mandíbulas abiertas o colas levantadas.

El contexto de la nueva figura podría entregar más respuestas en el futuro. Los investigadores deberán precisar si la obra permaneció siempre sobre el banco de piedra o fue depositada allí al clausurar el edificio.

Las excavaciones en Karahantepe comenzaron en 2019. El área trabajada hasta el momento entregó una concentración inusual de rostros o figuras humanas completas. Los especialistas localizaron en 2023 una figura humana de 2,3 metros con costillas muy marcadas. El lugar albergaba también un buitre de piedra cercano.

Los trabajos de 2025 sumaron un pilar con forma de T con un rostro humano tallado. El conjunto incluyó además estatuillas menores organizadas dentro de recipientes de piedra. La escultura actual marca una diferencia frente a los casos anteriores. La pieza no funciona como un retrato individual ni exhibe al animal en soledad.