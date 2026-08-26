Un reciente descubrimiento en el sitio de Karahantepe expone una composición inédita para la arqueología. Los excavadores hallaron una estatua de 11.000 años de antigüedad. La pieza retrata a un hombre sentado sobre la espalda de un leopardo. El hallazgo ocurrió durante la temporada de trabajo de 2026 en el sureste de Turquía.
Descubrimiento de una estatua de hace 11 mil años: muestra a un hombre sobre un leopardo
El descubrimiento de una estatua neolítica en Turquía presenta a un hombre sobre un leopardo. Un avance para la arqueología en la zona.
La figura mide 70 centímetros de altura. Los especialistas ubicaron la obra sobre un banco de piedra. El sector bordea la pared de un recinto pavimentado de tres metros de ancho. El Ministerio de Cultura de Turquía aún debe publicar el informe detallado del trabajo.
Un nuevo descubrimiento
El sitio de Karahantepe ya registraba obras con felinos. Otra escultura anterior muestra el caso contrario con un humano cargando al animal sobre su espalda. El felino de esa pieza exhibe la boca abierta con los dientes a la vista. La postura demuestra una actitud agresiva. La nueva obra invierte las posiciones por completo.
Las dos obras aparecieron en sectores diferentes. Faltan textos de la época para explicar el significado exacto de ambas. Las composiciones constatan el interés repetido de los talladores locales por la relación física entre las personas con los depredadores. Los expertos no pueden confirmar si la escena comunica control o confrontación.
Felinos en el arte
Las comunidades locales convivían con los animales en la región. Las representaciones de Göbekli Tepe también posicionan a los depredadores peligrosos muy cerca de figuras humanas. Las imágenes suelen presentar mandíbulas abiertas o colas levantadas.
El contexto de la nueva figura podría entregar más respuestas en el futuro. Los investigadores deberán precisar si la obra permaneció siempre sobre el banco de piedra o fue depositada allí al clausurar el edificio.
Las excavaciones en Karahantepe comenzaron en 2019. El área trabajada hasta el momento entregó una concentración inusual de rostros o figuras humanas completas. Los especialistas localizaron en 2023 una figura humana de 2,3 metros con costillas muy marcadas. El lugar albergaba también un buitre de piedra cercano.
Los trabajos de 2025 sumaron un pilar con forma de T con un rostro humano tallado. El conjunto incluyó además estatuillas menores organizadas dentro de recipientes de piedra. La escultura actual marca una diferencia frente a los casos anteriores. La pieza no funciona como un retrato individual ni exhibe al animal en soledad.
En pocas palabras
- Descubrimiento arqueológico: Hallan estatua neolítica de 11.000 años en Turquía.
- Representación única: La pieza muestra a un hombre sentado sobre un leopardo.
- Contexto histórico: Revela el interés por la relación hombre-depredador en el Neolítico.