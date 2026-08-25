Dibu Martínez recibió el respaldo de un referente del fútbol inglés: "Tiene que llegar al Chelsea"

Gary Neville, un referente del fútbol inglés pidió que el arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez se sume al Chelsea. El arquero subcampeón del mundo en el 2026 fue borrado en Aston Villa y su futuro es incierto.
Un ídolo del fútbol inglés pidió que el arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez se sume al Chelsea. El arquero fue borrado en Aston Villa
Gary Neville, un referente del fútbol inglés pidió que el arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez se sume al Chelsea. El arquero subcampeón del mundo en el 2026 fue borrado en Aston Villa y su futuro es incierto.
El arquero de la Selección argentina no fue convocado por Aston Villa para el debut de la Premier League ante Brighton, tras frustrarse su pase a la Juventus de Italia.
Juventus llegó a avanzar por el futbolista argentino, pero las diferencias económicas con Aston Villa hicieron caer la operación y el club italiano terminó incorporando a Guglielmo Vicario.
El conjunto inglés sumó al japonés Zion Suzuki y por ello no se sabe si Martínez seguirá en los Villanos.
Gary Neville, histórico exjugador del Manchester United y actual analista de la Premier League, tras el triunfo 3-2 del Chelsea ante Fulham, cuestionó el rendimiento de Robert Sánchez. "Xabi Alonso quizás deba tomar la decisión de incorporar un arquero experimentado", dijo.
"No sé si Martínez está disponible o no, pero alguien como él tiene que llegar al Chelsea”, sugirió Neville.
El arquero tiene contrato con el club hasta 2029, pero durante este mercado el Dibu expresó su intención de evaluar un nuevo desafío en su carrera. La llegada de Suzuki, además, fue interpretada como una señal de que los Villanos se prepararon para una eventual salida del argentino.
Sin embargo, por ahora ninguna alternativa terminó de concretarse. Juventus desistió de la operación por las diferencias económicas y avanzó por Vicario, mientras que Martínez permanece vinculado al equipo de Unai Emery. Su ausencia en la primera fecha de la Premier agregó todavía más incertidumbre a su futuro. No fue ni al banco y su futuro es incierto.