Dibu Martínez recibió el respaldo de un referente del fútbol inglés: "Tiene que llegar al Chelsea"

El conjunto inglés sumó al japonés Zion Suzuki y por ello no se sabe si Martínez seguirá en los Villanos.

Gary Neville pidió que Dibu Martínez se sume al Chelsea

Gary Neville, histórico exjugador del Manchester United y actual analista de la Premier League, tras el triunfo 3-2 del Chelsea ante Fulham, cuestionó el rendimiento de Robert Sánchez. "Xabi Alonso quizás deba tomar la decisión de incorporar un arquero experimentado", dijo.

Gary Neville pidió que Dibu Martínez vaya al Chelsea.

"No sé si Martínez está disponible o no, pero alguien como él tiene que llegar al Chelsea”, sugirió Neville.

¿Cuál será el destino del Dibu Martínez?

El arquero tiene contrato con el club hasta 2029, pero durante este mercado el Dibu expresó su intención de evaluar un nuevo desafío en su carrera. La llegada de Suzuki, además, fue interpretada como una señal de que los Villanos se prepararon para una eventual salida del argentino.

Sin embargo, por ahora ninguna alternativa terminó de concretarse. Juventus desistió de la operación por las diferencias económicas y avanzó por Vicario, mientras que Martínez permanece vinculado al equipo de Unai Emery. Su ausencia en la primera fecha de la Premier agregó todavía más incertidumbre a su futuro. No fue ni al banco y su futuro es incierto.