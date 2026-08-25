Uno de los grandes problemas de la actualidad es la gestión de residuos, especialmente de los plásticos. Año tras año se generan toneladas de este material, que además puede tardar décadas en degradarse. Frente a este desafío, una construcción en Lima busca darle una segunda vida a las botellas descartadas y, al mismo tiempo, producir alimentos.
Usaron 14.000 botellas de plástico para la construcción de una huerta que alimenta 24 comedores: es uno de los más grandes de Sudamérica
La iniciativa de construcción sustentable en Lima reutiliza más de 14.000 botellas de plástico, generando alimentos para 24 comedores populares en una de las regiones más áridas.
Pero esta infraestructura va más allá del reciclaje. Parte de su producción agrícola es destinada a comedores populares y ollas comunes de una de las regiones más áridas de América Latina. Se trata de una iniciativa que combina agricultura urbana, reutilización de residuos y ayuda comunitaria.
Reutilizaron más de 14.000 botellas de plástico para la construcción de una huerta que da alimentos a 24 comedores
El proyecto de construcción fue diseñado e inaugurado por la Municipalidad de Santiago de Surco, en Lima, Perú. En 2021, comenzó a instalarse en el perímetro del Parque del Aire, donde se construyó un biohuerto vertical a partir de miles de botellas plásticas reutilizadas. La infraestructura llegó a utilizar más de 14.000 botellas para crear unas 11.000 macetas distribuidas en 685 metros cuadrados, con un sistema de riego por gravedad en cascada y compost orgánico para fertilizar los cultivos.
Este sistema sustentable, gestionado por vecinos y personal municipal, permite producir hortalizas y hierbas aromáticas mediante métodos ecológicos de control de plagas. El huerto tiene una capacidad de cosecha de entre 400 y 1.500 unidades cada 20 días y cultiva especies como lechuga, acelga, espinaca y rabanito, entre otras plantas de raíz corta.
¿Por qué esta infraestructura es vital?
La producción obtenida se destina a abastecer gratuitamente a 24 comedores populares y ollas comunes del distrito. De esta manera, el proyecto no solo contribuye a reducir la cantidad de residuos plásticos, sino que también genera alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa de esta construcción comenzó en febrero de 2021, cuando el biohuerto ocupaba una extensión lineal de 123 metros y utilizaba unas 5.800 botellas plásticas. Con el paso de los meses, el proyecto fue ampliándose hasta superar las 14.000 botellas reutilizadas y avanzar hacia el objetivo de cubrir todo el perímetro del parque, de más de 550 metros lineales, mediante módulos continuos de cultivo vertical.
Además del reciclaje de los envases, el sistema incorpora otras prácticas destinadas a reducir el impacto ambiental. Su mecanismo automatizado de riego por gravedad permite ahorrar hasta un 90 % de agua frente al riego tradicional. A esto se suma el uso de abono orgánico elaborado a partir del compost generado con residuos de poda del distrito.
En pocas palabras
- Huerta sostenible: En Lima, 14.000 botellas de plástico se reutilizaron para crear una huerta de 700m² que produce alimentos.
- Apoyo comunitario: La producción de la huerta abastece a 24 comedores populares y ollas comunes del distrito.
- Ahorro hídrico: El sistema de riego por gravedad ahorra hasta un 90% de agua, complementado con abono orgánico.