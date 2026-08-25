Usaron 14.000 botellas de plástico para la construcción de una huerta que alimenta 24 comedores: es uno de los más grandes de Sudamérica

Este sistema sustentable, gestionado por vecinos y personal municipal, permite producir hortalizas y hierbas aromáticas mediante métodos ecológicos de control de plagas. El huerto tiene una capacidad de cosecha de entre 400 y 1.500 unidades cada 20 días y cultiva especies como lechuga, acelga, espinaca y rabanito, entre otras plantas de raíz corta.

¿Por qué esta infraestructura es vital?

La producción obtenida se destina a abastecer gratuitamente a 24 comedores populares y ollas comunes del distrito. De esta manera, el proyecto no solo contribuye a reducir la cantidad de residuos plásticos, sino que también genera alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa de esta construcción comenzó en febrero de 2021, cuando el biohuerto ocupaba una extensión lineal de 123 metros y utilizaba unas 5.800 botellas plásticas. Con el paso de los meses, el proyecto fue ampliándose hasta superar las 14.000 botellas reutilizadas y avanzar hacia el objetivo de cubrir todo el perímetro del parque, de más de 550 metros lineales, mediante módulos continuos de cultivo vertical.

Además del reciclaje de los envases, el sistema incorpora otras prácticas destinadas a reducir el impacto ambiental. Su mecanismo automatizado de riego por gravedad permite ahorrar hasta un 90 % de agua frente al riego tradicional. A esto se suma el uso de abono orgánico elaborado a partir del compost generado con residuos de poda del distrito.