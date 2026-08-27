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Copa Argentina

Leonard Costa fue la figura en la clasificación de Independiente Rivadavia: "Ponemos huevo y corazón"

Leonard Costa fue elegido la figura del partido luego de la victoria de Independiente Rivadavia ante Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Leonard Costa fue la figura del partido entre Independiente Rivadavia y Aldosivi por Copa Argentina.

Leonard Costa fue la figura del partido entre Independiente Rivadavia y Aldosivi por Copa Argentina.

Leonard Costa tuvo un partido perfecto ante Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina. El defensor uruguayo mostró la habitual solidez en la línea del fondo de Independiente Rivadavia y fue elegido como la figura del encuentro en la victoria por 2 a 0 ante el Tiburón.

Leonard Costa, feliz por la clasificación de Independiente Rivadavia a cuartos de final de la Copa Argentina

La Lepra volvió al triunfo luego de cuatro partidos sin ganar y lo hizo nada más ni nada menos que en el certamen que lo tiene como vigente campeón. En el Florencio Sola, Gonzalo Ríos y José Florentín fueron los autores de los tantos de la victoria.

Leonard Costa fue la figura del partido entre Independiente Rivadavia y Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina.

Leonard Costa fue la figura del partido entre Independiente Rivadavia y Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina.

Pero un jugador destacado que tuvo la tarde-noche de Copa Argentina fue Leonard Costa. El uruguayo estuvo sólido en el fondo de la Lepra y hasta pisó el área y pudo convertir. Por eso, la organización le entregó el premio a la figura del partido.

"Hicimos un buen partido. Tuvimos muchas ocasiones, podría haber sido con más diferencia en el resultado. Pero estoy contento por el equipo y con lo que hicimos", señaló Costa al finalizar el partido.

El zaguero central es la pieza elegida por el Alfredo Berti cada vez que éste necesita a un bombero con la garra charrúa de Costa. El uruguayo no solo ha oficiado de defensor central sino también de volante central y de ocho. En todas, se ha brindado con sus armas y ha estado a la altura.

Esa entrega, es una de las características que Leonard Costa destaca de un Independiente Rivadavia que, pese a la eliminación de la Libertadores, compite a alto nivel. "Ponemos huevo y corazón. Intentamos dejar todo en la cancha aunque ganemos, perdamos o empatemos", respondió el defensor al ser consultado sobre el rasgo que distingue a la Lepra.

Por último, Costa se animó a pensar en el futuro en Copa Argentina, donde quedan solo tres partidos para una nueva final. "Hay que seguir ilusionándonos pero ir paso a paso, ganando cada partido", sentenció mesuradamente el zaguero uruguayo.

Independiente Rivadavia se medirá ante Racing el próximo domingo, a las 21.30 en el Bautista Gargantini, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

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