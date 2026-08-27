Leonard Costa fue la figura en la clasificación de Independiente Rivadavia: "Ponemos huevo y corazón"

"Hicimos un buen partido. Tuvimos muchas ocasiones, podría haber sido con más diferencia en el resultado. Pero estoy contento por el equipo y con lo que hicimos", señaló Costa al finalizar el partido.
El zaguero central es la pieza elegida por el Alfredo Berti cada vez que éste necesita a un bombero con la garra charrúa de Costa. El uruguayo no solo ha oficiado de defensor central sino también de volante central y de ocho. En todas, se ha brindado con sus armas y ha estado a la altura.
Esa entrega, es una de las características que Leonard Costa destaca de un Independiente Rivadavia que, pese a la eliminación de la Libertadores, compite a alto nivel. "Ponemos huevo y corazón. Intentamos dejar todo en la cancha aunque ganemos, perdamos o empatemos", respondió el defensor al ser consultado sobre el rasgo que distingue a la Lepra.
Por último, Costa se animó a pensar en el futuro en Copa Argentina, donde quedan solo tres partidos para una nueva final. "Hay que seguir ilusionándonos pero ir paso a paso, ganando cada partido", sentenció mesuradamente el zaguero uruguayo.
Independiente Rivadavia se medirá ante Racing el próximo domingo, a las 21.30 en el Bautista Gargantini, por la séptima fecha del Torneo Clausura.