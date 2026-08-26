Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia tras su triunfo ante Aldosivi

El domingo, 30 de agosto, la Lepra recibirá a Racing en el estadio Bautista Gargantini. El duelo comenzará a las 21.30 y significará el octavo partido del elenco mendocino en lo que va del mes.

El equipo de Alfredo Berti buscará un triunfo que le permita seguir liderando la Tabla Anual. En lo que va del año Independiente Rivadavia acumula 42 puntos y mira a todos desde lo más alto. Argentinos tiene las mismas unidades, pero una peor diferencia de gol. Tercero aparece Vélez, con 40.

Los partidos de Independiente Rivadavia en agosto

Con el de Racing, serán ocho los partidos de Independiente Rivadavia a lo largo del mes