Independiente Rivadavia logró un importante triunfo ante Aldosivi en el Florencio Sola. Con su victoria ante el Tiburón, por 2-0 con goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, la Lepra se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina. En cuartos de final, con día, hora y sede a confirmar, el Azul se verá las caras con Atlético Tucumán.
Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia tras su triunfo ante Aldosivi
Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Aldosivi y ya piensa en lo que será su próximo compromiso en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Ahora, el equipo de Alfredo Berti tiene la mira puesta en lo que será su próximo compromiso por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El domingo, desde las 21.30, recibirá a Racing en el estadio Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia regresa al Bautista Gargantini
Luego de ganarle a Aldosivi en los octavos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia se prepara para volver a ver acción en el marco de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El domingo, 30 de agosto, la Lepra recibirá a Racing en el estadio Bautista Gargantini. El duelo comenzará a las 21.30 y significará el octavo partido del elenco mendocino en lo que va del mes.
El equipo de Alfredo Berti buscará un triunfo que le permita seguir liderando la Tabla Anual. En lo que va del año Independiente Rivadavia acumula 42 puntos y mira a todos desde lo más alto. Argentinos tiene las mismas unidades, pero una peor diferencia de gol. Tercero aparece Vélez, con 40.
Los partidos de Independiente Rivadavia en agosto
Con el de Racing, serán ocho los partidos de Independiente Rivadavia a lo largo del mes
- 3/8 vs Sarniento (V) - derrota 2-1
- 7/8 vs Estudiantes (RC) (L) - triunfo 2-1
- 11/8 vs Fluminense (V) - empate 0-0
- 15/8 vs Belgrano (V) - derrota 2-0
- 18/8 vs Fluminense (L) - empate 1-1 (derrota por penales)
- 22/8 vs Independiente (V) - empate 0-0
- 26/8 vs Aldosivi (Copa Argentina) - triunfo 2-0
- 30/8 vs Racing (L)
En pocas palabras
- Independiente Rivadavia: Logró un triunfo clave 2-0 ante Aldosivi y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina.
- Próximo partido: El domingo a las 21.30 recibirá a Racing Club en el estadio Bautista Gargantini.
- Tabla Anual: El equipo de Alfredo Berti busca el triunfo que le permita seguir liderando la Tabla Anual.