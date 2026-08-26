Daniel Vila: "Alex Arce seguirá jugando en Independiente Rivadavia"

"Me quedé con el recuerdo del partido que le ganamos a Argentinos Juniors, que fue casi heroico, en la final de la Copa Argentina, y haber hecho un papel muy importante en la Copa Libertadores. El equipo terminó invicto, con el goleador del campeonato", resaltó Daniel Vila.

Con respecto a la Copa Argentina, el presidente de la Lepra mostró su optimismo y aseguró: "Es un copa muy importante, porque habilita a jugar la Copa Libertadores. Volver a estar en el podio de esta Copa, sería maravilloso para este club".

Independiente Rivadavia ha tenido cinco competencias en el año. La Copa Libertadores que ya no la juega, la Copa Argentina, el torneo Clausura, la Copa del año y la Supercopa, son muchos torneos, donde hay lesionados, y suspendidos.

Su mensaje a Alfredo Berti

Daniel Vila se refirió al momento duro que vivió Alfredo Berti, por la muerte de su papá. "Le expresé mi acompañamiento, por el fallecimiento de su padre. En la madruga se fue en el auto, acompañó a su familia y regresó para estar con el plantel para asumir este compromiso y no quería faltar. Le di un abrazo de corazón a Alfredo y a toda su familia por este momento duro que están viviendo".