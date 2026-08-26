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Copa Argentina

Daniel Vila: "Alex Arce seguirá jugando en Independiente Rivadavia"

Previo al duelo de octavos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló sobre el goleador Alex Arce

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia,habló de varios temas en la previa del encuentro ante Aldosivi en el estadio de Banfield.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia,habló de varios temas en la previa del encuentro ante Aldosivi en el estadio de Banfield.

En la previa del duelo por los octavos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, manifestó su expectativa y optimismo en lo que puede hacer el equipo dirigido por Alfredo Berti ante Aldosivi. El titular de los Azules habló de varios temas con el periodista Rodrigo Ríos, de Radio Nihuil.

Daniel Vila, se refirió este miércoles a la situación del goleador paraguayo Alex Arce, y fue claro en sus conceptos, diciendo: "Es la vez 100 que lo digo, si el representante anda diciendo cosas que no corresponde, es un tema de él. Alex es un jugador profesional, tiene un contrato. Nunca el jugador me ha venido a plantear nada sobre irse. Es jugador del club, hasta fin de año, y ahí veremos lo que le conviene al jugador y a nosotros. Alex Arce no se va de Independiente Rivadavia".

Sobre la eliminación de la Copa Libertadores

Daniel Vila se refirió a la eliminación de la Copa Libertadores, ante el Fluminense, en los octavos de final. "En mi cabeza hice una trabajo muy especial, obviamente que cuando quedamos eliminados, me dolió muchísimo, sobre todo por la manera, la forma, por lo que habíamos hecho en el campeonato"

"Me quedé con el recuerdo del partido que le ganamos a Argentinos Juniors, que fue casi heroico, en la final de la Copa Argentina, y haber hecho un papel muy importante en la Copa Libertadores. El equipo terminó invicto, con el goleador del campeonato", resaltó Daniel Vila.

Con respecto a la Copa Argentina, el presidente de la Lepra mostró su optimismo y aseguró: "Es un copa muy importante, porque habilita a jugar la Copa Libertadores. Volver a estar en el podio de esta Copa, sería maravilloso para este club".

Independiente Rivadavia ha tenido cinco competencias en el año. La Copa Libertadores que ya no la juega, la Copa Argentina, el torneo Clausura, la Copa del año y la Supercopa, son muchos torneos, donde hay lesionados, y suspendidos.

Su mensaje a Alfredo Berti

Daniel Vila se refirió al momento duro que vivió Alfredo Berti, por la muerte de su papá. "Le expresé mi acompañamiento, por el fallecimiento de su padre. En la madruga se fue en el auto, acompañó a su familia y regresó para estar con el plantel para asumir este compromiso y no quería faltar. Le di un abrazo de corazón a Alfredo y a toda su familia por este momento duro que están viviendo".

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