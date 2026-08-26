Prime Video: Chris Hemsworth sorprende con la película de acción más vista del 2026

Davis (Chris Hemsworth) es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Está planeando su mayor golpe con la esperanza de que sea el último, cuando se cruzan en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros, y Orman (Barry Keoghan), un ladrón rival, de maneras mucho más agresivas e impulsivas que las de Davis.

A medida que se acerca el multimillonario golpe, un teniente de policía, Lubesnik, (Mark Ruffalo) se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa.