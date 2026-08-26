Prime Video siempre apuesta a grandes producciones de películas de acción, como esta con Chris Hemsworth que se transformó en la más vista del 2026, se trata de la espectacular Ruta de escape.
Prime Video: Chris Hemsworth sorprende con la película de acción más vista del 2026
Prime Video siempre apuesta a grandes producciones de películas de acción, como esta con Chris Hemsworth que se transformó en la más vista del 2026
Davis (Chris Hemsworth) es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Está planeando su mayor golpe con la esperanza de que sea el último, cuando se cruzan en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros, y Orman (Barry Keoghan), un ladrón rival, de maneras mucho más agresivas e impulsivas que las de Davis.
A medida que se acerca el multimillonario golpe, un teniente de policía, Lubesnik, (Mark Ruffalo) se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa.
Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás. Adaptación de las novelas de Don Winslow Rotos.
Prime Video: de qué trata la película Ruta de escape
Un escurridizo ladrón planea su mayor atraco, con la esperanza de que sea el último, cuando se ve obligado a colaborar con una ejecutiva de seguros desilusionada y a enfrentarse a un rival con métodos más peligrosos.
A medida que se acerca el golpe multimillonario, un teniente implacable estrecha el cerco, aumentando el riesgo y difuminando la línea entre cazador y presa. Cada uno deberá asumir las consecuencias de sus decisiones, conscientes de que no hay vuelta atrás, mientras la tensión y la traición amenazan con destruir sus planes y su libertad.
Prime Video: reparto de la película Ruta de escape
- Chris Hemsworth
- Mark Ruffalo
- Barry Keoghan
- Monica Barbaro
- Corey Hawkins
- Jennifer Jason Leigh
- Nick Nolte
- Halle Berry
Tráiler de la película Ruta de escape
En pocas palabras
- Prime Video: la plataforma de streaming estrena producciones de acción de alto nivel.
- Chris Hemsworth: el actor protagoniza la película de acción más vista del 2026.
- Ruta de escape: la trama sigue a un ladrón en su último gran atraco con giros inesperados.