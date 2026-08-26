Conmebol confirmó el calendario 2027 para la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa

Por su parte, la Copa Sudamericana iniciará su camino el 3 de marzo con la Fase 1, la cual presenta como gran novedad su disputa en partidos de ida y vuelta, dejando atrás el formato histórico a partido único con localía por sorteo. El último encuentro de esta competencia está programado para el 20 de noviembre.
En cuanto al calendario institucional, el sorteo de los clasificados a la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 17 de marzo, mientras que el emparejamiento de los octavos de final se conocerá el 2 de junio.
La Recopa Sudamericana, que enfrentará a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana de 2026, se disputará en una llave de ida y vuelta: el primer duelo será el 17 de febrero y la revancha el 24 del mismo mes.
El calendario de Conmebol, en detalle
Así se jugarán los torneos organizados por Conmebol en 2027:
Copa Libertadores:
- 1° Fase (3/2 - 10/2)
- 2° Fase (17/2 - 24/2)
- 3° Fase (3/3 - 10/3)
- Fase de Grupos (7/4 al 26/5)
- Octavos de Final (11/8 al 18/8)
- Cuartos de Final (8/9 al 15/9)
- Semifinal (13/10 al 20/10)
- Final (27 de noviembre)
Copa Sudamericana:
- 1° Fase (3/3 - 10/2)
- Fase de Grupos (7/4 al 26/5)
- Play Off Octavos (21/7 al 28/7)
- Octavos de Final (11/8 al 18/8)
- Cuartos de Final (8/9 al 15/9)
- Semifinal (13/10 al 20/10)
- Final (20 de noviembre)
Recopa Sudamericana (campeones 2026):
- Ida: 17 de febrero de 2027
- Revancha: 24 de febrero de 2027