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Conmebol confirmó el calendario 2027 para la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa

Conmebol confirmó el calendario de competencia para los torneos internacionales de la próxima temporada

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Conmebol confirmó el calendario de competencia para la temporada 2027.

Conmebol confirmó el calendario de competencia para la temporada 2027.

Conmebol confirmó los detalles oficiales del calendario internacional para la próxima temporada. Tras la reunión que tuvo lugar durante la jornada de este martes, 25 de agosto, la entidad definió las fechas clave que marcarán el rumbo de los torneos continentales para 2027.

Las máximas competencias de la región ya tienen cronograma confirmado, destacando importantes modificaciones reglamentarias en la Copa Sudamericana. Los torneos mantendrán en vilo a los fanáticos desde febrero hasta finales de noviembre en la búsqueda de la gloria deportiva.

Conmebol definió el calendario de la temporada 2027

La búsqueda por la “Gloria Eterna” en la Copa Libertadores comenzará el 3 de febrero con el partido de ida de la Fase 1. La fase de grupos se pondrá en marcha el 7 de abril, los octavos de final se jugarán desde el 11 de agosto y la gran final se disputará el 27 de noviembre de 2027, con sede a confirmar.

Por su parte, la Copa Sudamericana iniciará su camino el 3 de marzo con la Fase 1, la cual presenta como gran novedad su disputa en partidos de ida y vuelta, dejando atrás el formato histórico a partido único con localía por sorteo. El último encuentro de esta competencia está programado para el 20 de noviembre.

En cuanto al calendario institucional, el sorteo de los clasificados a la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 17 de marzo, mientras que el emparejamiento de los octavos de final se conocerá el 2 de junio.

La Recopa Sudamericana, que enfrentará a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana de 2026, se disputará en una llave de ida y vuelta: el primer duelo será el 17 de febrero y la revancha el 24 del mismo mes.

El calendario de Conmebol, en detalle

Así se jugarán los torneos organizados por Conmebol en 2027:

Copa Libertadores:

  • 1° Fase (3/2 - 10/2)
  • 2° Fase (17/2 - 24/2)
  • 3° Fase (3/3 - 10/3)
  • Fase de Grupos (7/4 al 26/5)
  • Octavos de Final (11/8 al 18/8)
  • Cuartos de Final (8/9 al 15/9)
  • Semifinal (13/10 al 20/10)
  • Final (27 de noviembre)

Copa Sudamericana:

  • 1° Fase (3/3 - 10/2)
  • Fase de Grupos (7/4 al 26/5)
  • Play Off Octavos (21/7 al 28/7)
  • Octavos de Final (11/8 al 18/8)
  • Cuartos de Final (8/9 al 15/9)
  • Semifinal (13/10 al 20/10)
  • Final (20 de noviembre)

Recopa Sudamericana (campeones 2026):

  • Ida: 17 de febrero de 2027
  • Revancha: 24 de febrero de 2027

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