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Los dos clubes de la Premier League que buscan al Dibu Martínez

Dibu Martínez continuaría su carrera en otro club de la Premier League. Aston Villa no lo tiene en cuenta en su presupuesto y el argentino busca cambiar de aire

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Emiliano Martínez, cerca de emigrar del Aston Villa.

Emiliano Martínez, cerca de emigrar del Aston Villa.

Dibu Martínez fue ofrecido al Chelsea de cara al cierre del mercado de pases en el Viejo Continente. La posibilidad de recalar en Londres toma fuerza luego de que se frustrara su transferencia a la Juventus de Italia. Tottenham es el otro equipo que se ilusiona con sumar a sus filas al campeón del mundo.

La situación del marplatense de 33 años en Aston Villa se complicó tras la llegada del japonés Zion Suzuki. Con fecha límite hasta el 1 de septiembre, tanto los Blues como los Spurs evalúan sumar a argentino ante los flojos rendimientos de sus actuales arqueros.

Dibu Mart&iacute;nez no entra en el presupuesto del Aston Villa para la nueva temporada.

Dibu Martínez no entra en el presupuesto del Aston Villa para la nueva temporada.

Dibu Martínez y su posible salida del Aston Villa

El trasfondo de este escenario se originó en el anterior mercado de pases, cuando el Martínez ya había estado cerca de pasar a préstamo al Manchester United. En la actual ventana se frustró su llegada a la Juventus de Italia por diferencias económicas: el Aston Villa pedía 10 millones de euros fijos, mientras que los italianos ofrecían 7 millones más otros 3 millones en bonos por objetivos.

Ante la inminente salida del argentino, el equipo de Unai Emery se adelantó y compró a Zion Suzuki. A esto se sumó que Marco Bizot fue titular en el arco de los Villanos debido a que el entrenador decidió darles descanso a los jugadores mundialistas.

Chelsea es uno de los clubes interesados en poder contar con los servicios del Dibu. Las alarmas se encendieron en Stamford Bridge tras el debut del español Robert Sánchez, cuya floja actuación en la victoria por 3-2 ante el Fulham (fue responsable de los dos goles de su rival), desató duras críticas.

En este contexto Gary Neville, actual panelista de TV, pidió al argentino para los Blues. En este sentido se sumó el interés paralelo del Tottenham, que cuenta con Antonín Kinský y el experimentado Martin Dúbravka.

Con una trayectoria de 256 partidos desde su llegada al Aston Villa en 2020, procedente del Arsenal, Dibu Martínez logró coronarse campeón de la Europa League 2025.

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