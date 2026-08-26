Los dos clubes de la Premier League que buscan al Dibu Martínez

Ante la inminente salida del argentino, el equipo de Unai Emery se adelantó y compró a Zion Suzuki. A esto se sumó que Marco Bizot fue titular en el arco de los Villanos debido a que el entrenador decidió darles descanso a los jugadores mundialistas.

Chelsea es uno de los clubes interesados en poder contar con los servicios del Dibu. Las alarmas se encendieron en Stamford Bridge tras el debut del español Robert Sánchez, cuya floja actuación en la victoria por 3-2 ante el Fulham (fue responsable de los dos goles de su rival), desató duras críticas.

En este contexto Gary Neville, actual panelista de TV, pidió al argentino para los Blues. En este sentido se sumó el interés paralelo del Tottenham, que cuenta con Antonín Kinský y el experimentado Martin Dúbravka.

Con una trayectoria de 256 partidos desde su llegada al Aston Villa en 2020, procedente del Arsenal, Dibu Martínez logró coronarse campeón de la Europa League 2025.