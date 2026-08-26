Así es la agenda de Godoy Cruz en la Primera Nacional tras la caía con Deportivo Madryn

Este jueves se conocerá la sanción de Vicente Poggi. El volante fue expulsado ante Acassuso.

El entrenador Pablo De Muner seguramente hará cambios para el encuentro ante San Telmo, donde buscará volver al triunfo. En la última presentación en su estadio, Godoy Cruz perdió ante el Deportivo Maipú por 2 a 1 y perdió su invicto de local.

Godoy Cruz tiene una seguidilla de partidos importantes

El Tomba tras perder ante el Deportivo Madryn, este domingo jugará ante San Telmo, en el Feliciano Gambarte, luego viajará a Buenos Aires para enfrentarse ante San Miguel. Este partido se jugará el domingo 6 de septiembre a las 15.30, tras este compromiso como local recibirá a Colón y visitará al Deportivo Morón.

Así está Godoy Cruz en la tabla de posiciones a 10 fechas del final

El Tomba se ubica sexto en el Grupo A, se ubica en los puestos del Reducido, a 12 del líder Ferro, a diez fecha del final.