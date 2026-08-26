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Así es la agenda de Godoy Cruz en la Primera Nacional tras la caía con Deportivo Madryn

Godoy Cruz jugará este domingo a las 18 ante San Telmo, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 27 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz tras la derrota ante Deportivo Madryn, dio vuelta la página y piensa en  San Telmo.

Godoy Cruz tras la derrota ante Deportivo Madryn, dio vuelta la página y piensa en  San Telmo.

Foto: Pablo González /Prensa Godoy Cruz

Tras la caída por 2 a 0 ante Deportivo Madryn, Godoy Cruz, se prepara para una seguidilla de partidos importantes por el Torneo de la Primera Nacional. El primero será este domingo desde las 18 ante San Telmo, en el Feliciano Gambarte por la fecha 27.

El equipo conducido por Pablo De Muner, luego de su derrota ante Deportivo Madryn, regresó a Mendoza en colectivo, y este jueves volverá al trabajo de cara al choque ante San Telmo.

Misael Sosa llegó a la quinta amarilla y Tomás Rossi se está recuperando de una lesión.

Misael Sosa llegó a la quinta amarilla y Tomás Rossi se está recuperando de una lesión.

Misael Sosa llegó a la quinta amarilla

El delantero Misael Sosa no estará ante el Candombero, por haber acumulado la 5ta amarilla. A esta baja se le suma Martin Pino, con un desgarro en el aductor izquierdo, Nahuel Ulariaga que se recupera de una fractura del 3er metacarpiano de la mano derecha, todavía le quedan días de recuperación.

Este jueves se conocerá la sanción de Vicente Poggi. El volante fue expulsado ante Acassuso.

El entrenador Pablo De Muner seguramente hará cambios para el encuentro ante San Telmo, donde buscará volver al triunfo. En la última presentación en su estadio, Godoy Cruz perdió ante el Deportivo Maipú por 2 a 1 y perdió su invicto de local.

Godoy Cruz tiene una seguidilla de partidos importantes

El Tomba tras perder ante el Deportivo Madryn, este domingo jugará ante San Telmo, en el Feliciano Gambarte, luego viajará a Buenos Aires para enfrentarse ante San Miguel. Este partido se jugará el domingo 6 de septiembre a las 15.30, tras este compromiso como local recibirá a Colón y visitará al Deportivo Morón.

Así está Godoy Cruz en la tabla de posiciones a 10 fechas del final

El Tomba se ubica sexto en el Grupo A, se ubica en los puestos del Reducido, a 12 del líder Ferro, a diez fecha del final.

  • Fecha 27: vs San Telmo - domingo 30/08 a las 18 (Feliciano Gambarte)
  • Fecha: 28: vs San Miguel -domingo 6-9 a las 15-30 (V)
  • Fecha: 29: vs Colón - Feliciano Gambarte- día y horario a confirmar
  • Fecha: 30: vs Dep. Morón- día y horario a confirmar (V)

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