La música y la cultura no conocen de fronteras geográficas. El mundo sigue despidiendo a Dolly Parton, quien falleció este martes tras una larga batalla contra el cáncer, y las redes se han llenado de homenajes y de anécdotas curiosas sobre la reina del country.
El día en que Dolly Parton bailó la chacarera junto a "Los Gauchos Pampa"
Historias como esta demuestran cómo la chacarera, nacida en las entrañas del norte argentino, pueden emocionar y poner a bailar a íconos mundiales como Dolly Parton
Una de esas anécdotas involucra una ocación en la que Parton se animó a bailar al ritmo de la chacarera junto al elenco de "Los Gauchos Pampa" (también conocidos como Los Pampas Gauchos).
¿Cómo fue el encuentro entre Dolly Parton y "Los Gauchos Pampa"?
El hecho tuvo lugar en el marco de las presentaciones que la compañía de Dolly Parton organiza en sus célebres parques temáticos y espectáculos en suelo estadounidense. Allí, la agrupación Los Gauchos Pampa (integrada y dirigida por talentosos bailarines y músicos con profunda impronta santiagueña) brindaba un show repleto de boleadoras, bombo legüero, violín y danza nativa argentina.
Según relató el músico, violinista y bailarín José Lazarte (nacido en Simoca, Tucumán, y radicado desde hace décadas en Nueva Esperanza, Santiago del Estero), el cual fue recogido por el medio El Liberal, la artista norteamericana quedó deslumbrada por la fuerza y el color del espectáculo autóctono.
"La vida me dio la posibilidad de conocerla y trabajar para ella junto a 'Los Gauchos Pampa'. Ella disfrutó mucho de nuestro show. Cerró el espectáculo y todos bailamos 'Chacarera para un sentir'", recordó Lazarte.
La obra elegida por los artistas argentinos fue "Chacarera para un sentir", una composición creada musicalmente por el célebre Leo Dan con letra del poeta Julio Rodríguez Ledesma. Dolly Parton no dudó en sumarse al escenario, e incluso se animó a acompañar el zapateo y el sarandeo, uniendo las raíces del folklore norteamericano con el misticismo del monte santiagueño.
Para José Lazarte y todo el elenco de artistas argentinos, haber compartido ese momento con una artista de la talla de Dolly Parton significó la "frutilla del postre" dentro de una gira que abrió numerosas puertas en Norteamérica. A partir de ese legendario encuentro, el grupo continuó trabajando en diversos escenarios y parques temáticos vinculados a la compañía de la diva del country, dejando bien en alto la bandera de la cultura y la música argentina.
En pocas palabras
- Dolly Parton bailó la chacarera en un encuentro con el grupo argentino "Los Gauchos Pampa" en sus parques temáticos.
- El músico José Lazarte recordó el momento en que la artista estadounidense se sumó al escenario.
- El evento destacó la fusión cultural entre el folklore argentino y la música country de Parton.