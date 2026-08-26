El día en que Dolly Parton bailó la chacarera junto a "Los Gauchos Pampa"

Los Gauchos Pampa participaron de un show junto a Dolly Parton.

Según relató el músico, violinista y bailarín José Lazarte (nacido en Simoca, Tucumán, y radicado desde hace décadas en Nueva Esperanza, Santiago del Estero), el cual fue recogido por el medio El Liberal, la artista norteamericana quedó deslumbrada por la fuerza y el color del espectáculo autóctono.

"La vida me dio la posibilidad de conocerla y trabajar para ella junto a 'Los Gauchos Pampa'. Ella disfrutó mucho de nuestro show. Cerró el espectáculo y todos bailamos 'Chacarera para un sentir'", recordó Lazarte.

La obra elegida por los artistas argentinos fue "Chacarera para un sentir", una composición creada musicalmente por el célebre Leo Dan con letra del poeta Julio Rodríguez Ledesma. Dolly Parton no dudó en sumarse al escenario, e incluso se animó a acompañar el zapateo y el sarandeo, uniendo las raíces del folklore norteamericano con el misticismo del monte santiagueño.

Dolly Parton y "Los Gauchos Pampa".

Para José Lazarte y todo el elenco de artistas argentinos, haber compartido ese momento con una artista de la talla de Dolly Parton significó la "frutilla del postre" dentro de una gira que abrió numerosas puertas en Norteamérica. A partir de ese legendario encuentro, el grupo continuó trabajando en diversos escenarios y parques temáticos vinculados a la compañía de la diva del country, dejando bien en alto la bandera de la cultura y la música argentina.