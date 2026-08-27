Pacientes con cáncer vuelven a la pasarela en Mendoza para concientizar y celebrar la vida

La Asociación Mujeres Poderosas Mendoza, en conjunto con municipalidad de Godoy Cruz, preparan una nueva edición de “Concientizar está de moda”, un desfile protagonizado por pacientes oncológicas y sobrevivientes de cáncer que busca poner en primer plano historias de lucha, resiliencia y esperanza.
El encuentro será el 17 de septiembre a las 18.30 en Espacio Arizu, donde las mujeres dejarán por un rato los consultorios y tratamientos para convertirse en protagonistas de una pasarela muy especial.
La propuesta nació como una manera diferente de hablar sobre el cáncer y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de la prevención y los controles médicos. El desfile también busca mostrar que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia y una mujer que continúa proyectando su vida.
Las entradas ya están a la venta y durante estos días se puede acceder a un beneficio especial de preventa.
Andrea Melendi, fundadora de la Asociación Mujeres Poderosas Mendoza, invitó a participar de la tercera edición de un evento que reúne amor, solidaridad y resiliencia y que este año tendrá como protagonistas de la pasarela a mujeres que atravesaron un cáncer de mama y fueron operadas. “Ellas desfilan su propia historia”, destacó Melendi.
Quienes quieran acompañar la iniciativa pueden adquirirlas a través de EntradaWeb. El dinero recaudado permitirá continuar acompañando a pacientes y fortaleciendo las acciones de la asociación.
En pocas palabras
- Concientizar está de moda: la Asociación Mujeres Poderosas Mendoza organiza un desfile con pacientes oncológicas y sobrevivientes de cáncer.
- Propósito del evento: busca visibilizar historias de lucha, promover la prevención y la importancia de los controles médicos.
- Detalles de la edición: se realizará el 17 de septiembre en Espacio Arizu; las entradas están a la venta con un beneficio de preventa.