Pacientes con cáncer vuelven a la pasarela en Mendoza para concientizar y celebrar la vida

El encuentro será el 17 de septiembre a las 18.30 en Espacio Arizu, donde las mujeres dejarán por un rato los consultorios y tratamientos para convertirse en protagonistas de una pasarela muy especial.

La propuesta nació como una manera diferente de hablar sobre el cáncer y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de la prevención y los controles médicos. El desfile también busca mostrar que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia y una mujer que continúa proyectando su vida.