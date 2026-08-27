El Arzobispo de Mendoza se reunió con el papa León XIV: qué acordaron y qué esperan del viaje de noviembre

El Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo. Foto: archivo.

Papa León XIV: una visita con perfil pastoral y un recorrido por tres ciudades

De acuerdo con lo informado por el Episcopado, el deseo es que la presencia de León XIV en el país tenga un “carácter eminentemente pastoral” y que sus efectos puedan extenderse más allá de los días que dure la visita.

La intención expresada durante la audiencia es que el viaje deje frutos tanto para la vida de la Iglesia como para la sociedad argentina. Desde la CEA señalaron que los preparativos avanzan “con alegría y esperanza”.

León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días, el itinerario previsto contempla escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el comunicado destacó que todavía se analizan distintas opciones para concretar la visita.

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente irá a Buenos Aires y Córdoba. Foto: archivo

Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la CEA, y Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, participaron de la audiencia en el marco de las tareas de organización y coordinación previas a la llegada del Pontífice.

La gira sudamericana continuará luego en Uruguay, donde están previstas visitas a Montevideo, Paysandú y Florida, y posteriormente en Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La audiencia permitió así avanzar en el diálogo entre el Papa y las autoridades del Episcopado argentino, mientras crece la expectativa por la primera visita de León XIV al país y por el carácter que tendrá su encuentro con la comunidad católica y la sociedad argentina.