El Arzobispo de Mendoza se reunió con el papa León XIV: qué acordaron y qué esperan del viaje de noviembre

El papa León XIV recibió este jueves en audiencia al Arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien a su vez es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro. Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima “cordial y afable”, avanzaron en distintos aspectos vinculados con la vida de la Iglesia en el país y con los preparativos para la visita del Pontífice prevista para noviembre.
Según informó la CEA mediante un comunicado, León XIV manifestó su entusiasmo por el viaje y aseguró que conoce las distintas alternativas que se encuentran en análisis para organizar su recorrido por la Argentina.
El encuentro formó parte del proceso de preparación que lleva adelante la Iglesia argentina para recibir al Papa, en una gira que también contempla visitas a Uruguay y Perú.
Papa León XIV: una visita con perfil pastoral y un recorrido por tres ciudades
De acuerdo con lo informado por el Episcopado, el deseo es que la presencia de León XIV en el país tenga un “carácter eminentemente pastoral” y que sus efectos puedan extenderse más allá de los días que dure la visita.
La intención expresada durante la audiencia es que el viaje deje frutos tanto para la vida de la Iglesia como para la sociedad argentina. Desde la CEA señalaron que los preparativos avanzan “con alegría y esperanza”.
León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días, el itinerario previsto contempla escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el comunicado destacó que todavía se analizan distintas opciones para concretar la visita.
Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la CEA, y Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, participaron de la audiencia en el marco de las tareas de organización y coordinación previas a la llegada del Pontífice.
La gira sudamericana continuará luego en Uruguay, donde están previstas visitas a Montevideo, Paysandú y Florida, y posteriormente en Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.
La audiencia permitió así avanzar en el diálogo entre el Papa y las autoridades del Episcopado argentino, mientras crece la expectativa por la primera visita de León XIV al país y por el carácter que tendrá su encuentro con la comunidad católica y la sociedad argentina.
En pocas palabras
- Papa León XIV: recibió autoridades de la Iglesia argentina para ultimar detalles de su visita.
- Visita a Argentina: el Pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre, con visitas previstas a Buenos Aires y Córdoba.
- Objetivo pastoral: se busca que el viaje deje frutos para la Iglesia y la sociedad argentina, según la Conferencia Episcopal Argentina.