Diferencias entre lavatorio clásico y vanitory: cuál es mejor para el baño

Cuáles son las diferencias entre el vanitory y el lavamanos clásico de baño

El lavamanos es una pieza fundamental del baño. En él nos lavamos las manos, la cara, los dientes, lavamos alguna que otra prenda de ropa interior y almacenamos objetos de baño si tiene algunos cajones inferiores.

El lavatorio es la pieza sanitaria en sí, que suele ser de cerámica o porcelana y está compuesto por una bacha con o sin ensimera y el sistema de caños por donde corre el agua.

No es lo mismo un lavamanos clásico que uno con cajoneras y puertas. Este modelo de lavatorio se llama vanitorio o vaniroty. Es un mueble de baño que se integra al lavamanos superior, ofreciendo espacio de almacenamiento en la parte baja.

El lavatorio clásico no tiene espacio de almacenamiento.

El vanitory se diferencia del lavatorio clásico porque, además de brindar espacio de almacenamiento, también cubre o camufla las cañerías y conexiones de agua.

El vanitory suele ser de madera, melamina o materiales metálicos impermeables e inoxidables, pensados para soportar la humedad y el óxido propios del baño. Las diferencias principales entre ambos, por lo tanto, son de almacenamiento, material y uso.

Es mejor tener un vanitory en el baño o un lavatorio clásico

Esta respuesta depende del tamaño del baño, de las necesidades de almacenamiento y del presupuesto con el que cuentas.

El vanitorio es para baños con espacio y que requieren de almacenamiento.

El lavatorio clásico es perfecto para un baño pequeño, un baño de visitas o un baño en el que tenemos repisas de almacenamiento.

El vanitory es ideal para baños grandes o de uso diario donde se prioriza la estética y el almacenamiento de toallas, toallones, papel higiénico y productos. Su desventaja es que ocupa bastante espacio.