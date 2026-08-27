Remodelar o reconstruir cualquier parte de la casa es una tarea que requiere de tiempo, planificación y paciencia; por eso hay que pensar bien en los materiales que usamos y los muebles que compramos. La diferencia de precio entre dos objetos que sirven para lo mismo no siempre es una ventaja.
Diferencias entre lavatorio clásico y vanitory: cuál es mejor para el baño
Dos elementos de baño parecidos o casi iguales, pero con diferencias bien marcadas ¿Cuál conviene tener?
En el baño se pueden colocar muchas cosas, pero una de las más importantes es el lavamanos. Existen modelos de bacha simple, un lavatorio clásico y existen modelos más modernos pensados para almacenar cosas y tapar el caño de agua. Este último es el llamado vanitory.
Ambos elementos son parecidos, pero tienen diferencias que es importante conocer antes de comprar uno u otro. Te cuento qué conviene para el baño y qué tanto varía el presupuesto entre ambos.
Cuáles son las diferencias entre el vanitory y el lavamanos clásico de baño
El lavamanos es una pieza fundamental del baño. En él nos lavamos las manos, la cara, los dientes, lavamos alguna que otra prenda de ropa interior y almacenamos objetos de baño si tiene algunos cajones inferiores.
El lavatorio es la pieza sanitaria en sí, que suele ser de cerámica o porcelana y está compuesto por una bacha con o sin ensimera y el sistema de caños por donde corre el agua.
No es lo mismo un lavamanos clásico que uno con cajoneras y puertas. Este modelo de lavatorio se llama vanitorio o vaniroty. Es un mueble de baño que se integra al lavamanos superior, ofreciendo espacio de almacenamiento en la parte baja.
El vanitory se diferencia del lavatorio clásico porque, además de brindar espacio de almacenamiento, también cubre o camufla las cañerías y conexiones de agua.
El vanitory suele ser de madera, melamina o materiales metálicos impermeables e inoxidables, pensados para soportar la humedad y el óxido propios del baño. Las diferencias principales entre ambos, por lo tanto, son de almacenamiento, material y uso.
Es mejor tener un vanitory en el baño o un lavatorio clásico
Esta respuesta depende del tamaño del baño, de las necesidades de almacenamiento y del presupuesto con el que cuentas.
El lavatorio clásico es perfecto para un baño pequeño, un baño de visitas o un baño en el que tenemos repisas de almacenamiento.
El vanitory es ideal para baños grandes o de uso diario donde se prioriza la estética y el almacenamiento de toallas, toallones, papel higiénico y productos. Su desventaja es que ocupa bastante espacio.
En pocas palabras
- Diferencia clave: El vanitory integra almacenamiento y cubre cañerías, a diferencia del lavatorio clásico.
- Ventajas y usos: El lavatorio clásico es ideal para baños pequeños, mientras el vanitory prioriza estética y espacio.
- Elección: La mejor opción depende del tamaño del baño, necesidades de almacenamiento y presupuesto disponible.