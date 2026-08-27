La peligrosa plaga que acecha al país tras la llegada del "Súper Niño": expertos lanzan una alerta

Sucede que la fumigación en espacios públicos resulta insuficiente si no se erradican los criaderos urbanos, ya que el mosquito se reproduce predominantemente en recipientes artificiales generados por la actividad humana.

Detener el avance del dengue en medio de un fenómeno meteorológico adverso exige una estrategia coordinada entre el estado y la responsabilidad ciudadana.

Ante la llegada del fenómenos, las autoridades llamaron a concientizar sobre la presencia del dengue.

El peligro se potencia debido a la presencia de múltiples serotipos en circulación dentro del Cono Sur. Los epidemiólogos sostienen que el verdadero desafío de la temporada no radicará en contener la presencia del vector en parques o paseos públicos, sino en erradicar los criaderos microscópicos que se forman puertas adentro de las viviendas tras cada lluvia intensa.

Los síntomas ante una picadura

Los síntomas ante una picadura de mosquito infectado por el virus del dengue suelen manifestarse de forma brusca tras un periodo de incubación.

De manera habitual, el cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta acompañada de dolor de cabeza intenso, molestia retroocular, náuseas y vómitos. En ciertas personas, también puede observarse un exantema cutáneo a los pocos días de iniciados los malestares iniciales.

La presencia de dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, así como una somnolencia o irritabilidad marcada, constituyen signos de alarma que exigen una consulta médica inmediata en un centro de salud.