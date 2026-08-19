Ni cochinilla ni pulgón: la plaga que se alimenta del tallo, hojas y flores del geranio

Los geranios se encuentran entre las plantas más elegidas para decorar balcones, terrazas, patios y jardines. Sin embargo, su atractivo también puede verse afectado por diferentes plagas capaces de dañar sus hojas, tallos y flores. Aunque los pulgones y las cochinillas suelen ser algunos de los insectos más conocidos, existe otra amenaza menos evidente.
Cuál es la plaga que se alimenta de las flores del geranio
La plaga en cuestión recibe el nombre de ‘taladro del geranio’. La misma está relacionada con la mariposa Cacyreus marshalli, cuyas larvas pueden provocar importantes daños en distintas partes de la planta. A diferencia de los insectos que permanecen principalmente en el exterior, las larvas del taladro pueden introducirse en los tejidos del geranio y avanzar por su interior.
Uno de los principales problemas aparece cuando las larvas ingresan en flores, capullos y tallos. Allí forman pequeñas galerías mientras se alimentan, debilitando progresivamente diferentes estructuras de la planta. Como consecuencia, el geranio puede perder vigor y presentar un aspecto deteriorado.
La detección temprana es fundamental para evitar que el problema avance sobre el ejemplar, también conocido como malvón. Por eso, es recomendable observar con frecuencia las hojas, los tallos y especialmente las nuevas flores. La aparición de agujeros, perforaciones o daños inexplicables en las flores recién formadas puede ser una señal de alerta que justifique revisar cuidadosamente la planta.
Adiós plagas: cómo prevenir el taladro del geranio
Una de las recomendaciones para mantener bajo control esta plaga consiste en realizar tratamientos preventivos de manera constante. En este sentido, expertos en jardinería aconsejan utilizar jabón potásico una vez por semana, como parte de las tareas habituales de cuidado del geranio.
El jabón potásico es utilizado en jardinería como una alternativa para ayudar a controlar diferentes insectos de cuerpo blando. Para aplicarlo correctamente, es importante seguir las indicaciones de la etiqueta del producto y evitar concentraciones superiores a las recomendadas, ya que una aplicación incorrecta puede provocar daños en las hojas y flores.
Además del tratamiento preventivo, conviene inspeccionar la planta con frecuencia. Revisar los brotes nuevos, retirar las partes claramente afectadas y mantener el geranio en buenas condiciones puede facilitar la detección de cualquier problema durante sus primeras etapas.
En pocas palabras
- Plaga del geranio: Detectan un insecto letal que ataca tallos, hojas y flores de la planta, distinto a cochinillas o pulgones.
- Identificación y Daño: El 'taladro del geranio', larva de la mariposa Cacyreus marshalli, se introduce en los tejidos y debilita la planta desde adentro.
- Prevención: Se recomienda revisar frecuentemente los brotes y aplicar jabón potásico de forma semanal para controlar esta plaga.