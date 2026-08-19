Ni cochinilla ni pulgón: la plaga que se alimenta del tallo, hojas y flores del geranio

Taladro del geranio, una plaga letal.

La detección temprana es fundamental para evitar que el problema avance sobre el ejemplar, también conocido como malvón. Por eso, es recomendable observar con frecuencia las hojas, los tallos y especialmente las nuevas flores. La aparición de agujeros, perforaciones o daños inexplicables en las flores recién formadas puede ser una señal de alerta que justifique revisar cuidadosamente la planta.

Adiós plagas: cómo prevenir el taladro del geranio

Una de las recomendaciones para mantener bajo control esta plaga consiste en realizar tratamientos preventivos de manera constante. En este sentido, expertos en jardinería aconsejan utilizar jabón potásico una vez por semana, como parte de las tareas habituales de cuidado del geranio.

El jabón potásico es utilizado en jardinería como una alternativa para ayudar a controlar diferentes insectos de cuerpo blando. Para aplicarlo correctamente, es importante seguir las indicaciones de la etiqueta del producto y evitar concentraciones superiores a las recomendadas, ya que una aplicación incorrecta puede provocar daños en las hojas y flores.

Aprendé a cuidar tu malvón o geranio para evitar que esta plaga lo dañe.

Además del tratamiento preventivo, conviene inspeccionar la planta con frecuencia. Revisar los brotes nuevos, retirar las partes claramente afectadas y mantener el geranio en buenas condiciones puede facilitar la detección de cualquier problema durante sus primeras etapas.