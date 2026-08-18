La diminuta plaga dorada que destruye tuberías, colapsa industrias y arruina los ríos argentinos

Sucede que las plantas industriales y las empresas encargadas de la distribución de agua deben invertir cifras millonarias anualmente para limpiar y reparar los conductos colapsados por la acumulación masiva de estos ejemplares.

Esta plaga genera costos y pérdidas multimillonarias.

Según estudios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), este molusco puede alcanzar densidades de hasta 80.000 individuos por metro cuadrado, formando costras que no solo desplazan a las especies nativas al competir por el alimento y el sustrato, sino que también generan costos operativos multimillonarios

Una plaga que avanza silenciosamente

Al adherirse firmemente a cualquier superficie sumergida, ya sea metal, hormigón o incluso plásticos, la plaga crea verdaderas colonias que actúan como una "costra" viviente. Los especialistas advierten que la magnitud del problema es tal que las soluciones actuales apenas alcanzan para mitigar daños menores, lejos de eliminar la amenaza por completo.

A medida que la temperatura de las aguas aumenta y el comercio fluvial continúa su curso, la expansión del mejillón dorado parece no tener freno. Mientras tanto, las autoridades y los sectores productivos siguen buscando métodos innovadores para frenar este avance que, silenciosamente, continúa complicando el día a día de la infraestructura hídrica nacional.