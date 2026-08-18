La diminuta plaga dorada que destruye tuberías, colapsa industrias y arruina los ríos argentinos

La Argentina atraviesa un problema que, a simple vista, parece inexistente por su escala milimétrica, pero que en la realidad representa una amenaza constante y devastadora. Se trata del mejillón dorado (Limnoperna fortunei), un organismo diminuto que se ha convertido en una plaga de proporciones preocupantes.
Desde su llegada accidental a través del agua de lastre de los buques mercantes, este nadador de origen asiático no ha dejado de expandirse. Su capacidad de colonización es tan eficiente que, hoy por hoy, es capaz de obstruir tuberías industriales, sistemas de refrigeración de centrales hidroeléctricas y hasta las tomas de agua potable de diversas ciudades.
Un destructor que no descansa
El impacto del mejillón dorado no se limita únicamente a la ecología. Si bien su presencia desplaza a especies nativas y altera el equilibrio de la flora y fauna subacuática, el golpe más duro se siente en la economía.
Sucede que las plantas industriales y las empresas encargadas de la distribución de agua deben invertir cifras millonarias anualmente para limpiar y reparar los conductos colapsados por la acumulación masiva de estos ejemplares.
Según estudios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), este molusco puede alcanzar densidades de hasta 80.000 individuos por metro cuadrado, formando costras que no solo desplazan a las especies nativas al competir por el alimento y el sustrato, sino que también generan costos operativos multimillonarios
Una plaga que avanza silenciosamente
Al adherirse firmemente a cualquier superficie sumergida, ya sea metal, hormigón o incluso plásticos, la plaga crea verdaderas colonias que actúan como una "costra" viviente. Los especialistas advierten que la magnitud del problema es tal que las soluciones actuales apenas alcanzan para mitigar daños menores, lejos de eliminar la amenaza por completo.
A medida que la temperatura de las aguas aumenta y el comercio fluvial continúa su curso, la expansión del mejillón dorado parece no tener freno. Mientras tanto, las autoridades y los sectores productivos siguen buscando métodos innovadores para frenar este avance que, silenciosamente, continúa complicando el día a día de la infraestructura hídrica nacional.