La comunidad gamer de San Rafael tendrá su gran punto de encuentro. El próximo sábado 5 de septiembre se realizará el SANRAGAME FEST 2026, una jornada que reunirá videojuegos, competencias, desarrolladores, tecnología y cultura geek en el Centro Integrador Universitario.
San Rafael tendrá una jornada a puro gaming, torneos y desarrollo de videojuegos
La comunidad gamer de San Rafael tendrá su gran punto de encuentro. El próximo sábado 5 de septiembre se realizará el SANRAGAME FEST 2026
La propuesta se desarrollará de 9 a 21 en el CIU (Gral Paz 1150), con diferentes espacios y actividades pensadas tanto para quienes compiten como para aquellos que simplemente quieren acercarse, jugar y conocer un poco más sobre un sector que no para de crecer.
Uno de los grandes atractivos serán los torneos de videojuegos, donde los participantes podrán poner a prueba sus habilidades y competir por diferentes premios. También habrá una Zona Free to Play, destinada a quienes quieran disfrutar de los juegos de una manera más distendida junto a amigos y otros integrantes de la comunidad.
Mucho más que jugar
SANRAGAME FEST también buscará mostrar todo lo que existe detrás de un videojuego. Durante la jornada habrá desarrolladores en vivo, conferencias y presentaciones de creadores, que permitirán conocer proyectos desarrollados en la región y descubrir cómo se trabaja dentro de la industria del gamedev.
Será una oportunidad especialmente interesante para jóvenes interesados en programación, diseño, animación, arte digital, sonido y otras disciplinas que forman parte del proceso de creación de videojuegos.
La propuesta se completará con stands, merchandising, accesorios, figuras y producciones vinculadas al universo geek, además de foodtrucks y un patio gastronómico para acompañar las doce horas de actividades.
Una propuesta para todos
Nicolás Belwardi, uno de los organizadores, destacó que la propuesta abierta y gratuita se realiza junto al Municipio de San Rafael y la UTN y está pensada para todos los públicos. “Es un evento para quienes disfrutan los videojuegos como deporte, para quienes se interesan por su desarrollo y también para quienes simplemente juegan por diversión”, explicó. Julen Rabino, coordinador de Juventud del Municipio, destacó que “Buscamos generar espacios de encuentro para los jóvenes, donde puedan recrearse, aprender y desarrollar sus capacidades”.
María Corzo, de Desarrollo Tecnológico del Municipio, remarcó que “venimos acompañando junto a la UTN el desarrollo de videojuegos y celebramos que en San Rafael haya tantos jóvenes con talento. Es una oportunidad para desarrolladores locales expongan sus trabajos, intercambien experiencias y acerquen sus creaciones a la comunidad”.
En pocas palabras
- SANRAGAME FEST 2026: se realizará el 5 de septiembre en el Centro Integrador Universitario de San Rafael.
- Actividades destacadas: incluirá torneos de videojuegos, zona Free to Play, desarrolladores en vivo y conferencias.
- Evento para todos: propuesta abierta y gratuita orientada a gamers, desarrolladores y público en general.