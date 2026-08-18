San Rafael tendrá una jornada a puro gaming, torneos y desarrollo de videojuegos

Mucho más que jugar

SANRAGAME FEST también buscará mostrar todo lo que existe detrás de un videojuego. Durante la jornada habrá desarrolladores en vivo, conferencias y presentaciones de creadores, que permitirán conocer proyectos desarrollados en la región y descubrir cómo se trabaja dentro de la industria del gamedev.

Será una oportunidad especialmente interesante para jóvenes interesados en programación, diseño, animación, arte digital, sonido y otras disciplinas que forman parte del proceso de creación de videojuegos.

La propuesta se completará con stands, merchandising, accesorios, figuras y producciones vinculadas al universo geek, además de foodtrucks y un patio gastronómico para acompañar las doce horas de actividades.

Una propuesta para todos

Nicolás Belwardi, uno de los organizadores, destacó que la propuesta abierta y gratuita se realiza junto al Municipio de San Rafael y la UTN y está pensada para todos los públicos. “Es un evento para quienes disfrutan los videojuegos como deporte, para quienes se interesan por su desarrollo y también para quienes simplemente juegan por diversión”, explicó. Julen Rabino, coordinador de Juventud del Municipio, destacó que “Buscamos generar espacios de encuentro para los jóvenes, donde puedan recrearse, aprender y desarrollar sus capacidades”.

María Corzo, de Desarrollo Tecnológico del Municipio, remarcó que “venimos acompañando junto a la UTN el desarrollo de videojuegos y celebramos que en San Rafael haya tantos jóvenes con talento. Es una oportunidad para desarrolladores locales expongan sus trabajos, intercambien experiencias y acerquen sus creaciones a la comunidad”.