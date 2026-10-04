Horror en San Rafael: hallaron a un hombre asesinado y atado en el interior de su casa

El hecho se conoció pasadas las 9.35 de la mañana a partir de una llamada desesperada a la línea de emergencias 911. Un joven de 33 años alertó a las autoridades tras dirigirse al domicilio de su amigo, con quien no lograba comunicarse desde hacía dos días.

Personal de Policía Científica trabaja en la recolección de huellas para esclarecer el hecho.

Atado e inmóvil en la cocina

Al arribar a la propiedad, el allegado notó que la puerta de ingreso se encontraba entreabierta. Preocupado por la situación, decidió entrar a la vivienda y se topó con una escena escalofriante: su amigo yacía tendido boca abajo sobre el suelo del sector cocina-comedor, completamente atado de manos y extremidades inferiores.