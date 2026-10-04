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Investigación policial

Horror en San Rafael: hallaron a un hombre asesinado y atado en el interior de su casa

La Policía investiga las causas del crimen tras el llamado de un amigo que fue a buscarlo porque no sabía nada de él hacía dos días

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Efectivos de la Comisaría 62.ª y autoridades judiciales resguardaron la escena sobre calle El Monte.

Efectivos de la Comisaría 62.ª y autoridades judiciales resguardaron la escena sobre calle El Monte.

Hallaron a un hombre muerto y atado en el interior de su casa en San Rafael. El hecho se descubrió este domingo por la mañana en un inmueble de la calle El Monte, a dos kilómetros al norte de la Ruta 146.

El hecho se conoció pasadas las 9.35 de la mañana a partir de una llamada desesperada a la línea de emergencias 911. Un joven de 33 años alertó a las autoridades tras dirigirse al domicilio de su amigo, con quien no lograba comunicarse desde hacía dos días.

Personal de Polic&iacute;a Cient&iacute;fica trabaja en la recolecci&oacute;n de huellas para esclarecer el hecho.

Personal de Policía Científica trabaja en la recolección de huellas para esclarecer el hecho.

Atado e inmóvil en la cocina

Al arribar a la propiedad, el allegado notó que la puerta de ingreso se encontraba entreabierta. Preocupado por la situación, decidió entrar a la vivienda y se topó con una escena escalofriante: su amigo yacía tendido boca abajo sobre el suelo del sector cocina-comedor, completamente atado de manos y extremidades inferiores.

Efectivos de la Comisaría 62.ª se desplazaron de inmediato hacia el lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Ante la clara evidencia de un hecho de violencia, los uniformados procedieron a acordonar y preservar la zona para evitar cualquier tipo de contaminación de la escena del crimen.

Un allegado de la v&iacute;ctima ingres&oacute; a la vivienda tras ver la puerta entreabierta y descubri&oacute; el cuerpo.

Un allegado de la víctima ingresó a la vivienda tras ver la puerta entreabierta y descubrió el cuerpo.

Rastrillaje y peritajes en el lugar

En el sitio trabajan exhaustivamente el ayudante fiscal de turno, autoridades de la Jefatura Distrital y Departamental de San Rafael, junto a peritos de la Policía Científica y la División Homicidios.

Por estas horas, los investigadores buscan recolectar huellas, pistas e indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los autores de lo que se perfila como un violento crimen.

Nota en proceso...

En pocas palabras

  • Hallazgo macabro: un hombre fue encontrado asesinado y atado en su casa de San Rafael.
  • Investigación en curso: la policía busca pistas para esclarecer las circunstancias del violento crimen.
  • Alerta vecinal: el descubrimiento ocurrió tras la preocupación de un amigo por la falta de contacto.
Resumen generado por Thinkindot AI

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