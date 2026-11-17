Dos tormentas graniceras pasaron la tarde de este martes por San Rafael y dejaron piedra en distintos puntos de la zona cultivada y en sectores poblados del departamento. En general el granizo fue pequeño, aunque en varios lugares cayó en abundancia y con lluvia. En Valle Grande, en cambio, la granizada fue fuerte y el suelo quedó cubierto de hielo.
Granizo en San Rafael: dos tormentas golpearon la zona cultivada y Valle Grande fue el área más afectada
Dos celdas de tormenta pasaron por la tarde por distritos del sureste y por el sur de la zona cultivada. En Valle Grande la granizada fue fuerte y dejó el suelo cubierto de hielo
Los vecinos registraron la caída y compartieron videos y fotos en redes sociales y por WhatsApp.
Fuerte granizada el sur
La primera se originó a media tarde, al sur del área cultivada, y se desplazó hacia el Este. Pasó por Las Malvinas y por los distritos del sureste, entre ellos Real del Padre, Jaime Prats y Villa Atuel, y salió hacia el secano.
Más tarde se formó una segunda celda sobre la ruta nacional 144, que también avanzó hacia el Este. Afectó a Valle Grande, Rama Caída, Salto de las Rosas y El Escorial, volvió a pasar por Las Malvinas y por los distritos del sureste, y terminó saliendo hacia el secano.
Valle Grande, el más golpeado
Fue la zona donde la caída de piedra resultó más intensa. La tormenta dejó una verdadera alfombra de granizo, que los vecinos mostraron en sus videos.
El pronóstico para los próximos días
La inestabilidad continuará durante la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles tormentas aisladas, con una probabilidad baja, de entre 10% y 40%. Para el jueves anticipa tormentas durante la tarde y la noche, con una probabilidad de hasta 70%.
En pocas palabras
- San Rafael: Dos tormentas graniceras azotaron la zona cultivada y sectores poblados.
- Valle Grande: Fue el distrito más afectado, con una fuerte granizada que cubrió el suelo de hielo.
- Pronóstico: Se esperan tormentas aisladas para el miércoles y probabilidades más altas para el jueves.