Más tarde se formó una segunda celda sobre la ruta nacional 144, que también avanzó hacia el Este. Afectó a Valle Grande, Rama Caída, Salto de las Rosas y El Escorial, volvió a pasar por Las Malvinas y por los distritos del sureste, y terminó saliendo hacia el secano.

Valle Grande, el más golpeado

Fue la zona donde la caída de piedra resultó más intensa. La tormenta dejó una verdadera alfombra de granizo, que los vecinos mostraron en sus videos.

El pronóstico para los próximos días

La inestabilidad continuará durante la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles tormentas aisladas, con una probabilidad baja, de entre 10% y 40%. Para el jueves anticipa tormentas durante la tarde y la noche, con una probabilidad de hasta 70%.