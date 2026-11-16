Poco después de las 16 de este lunes quienes transitaban por la zona de Desaguadero -muchos hinchas de Godoy Cruz que volvían desde Córdoba- fueron sorprendidos por una tormenta de granizo. Muchos debieron detener la marcha para resguardarse.
El granizo en la zona de La Paz llegó acompañado de lluvias que pronto se trasladaron a San Martín. Se había anunciado probable caída de granizo en horas de la noche en distintos puntos de Mendoza, sobre todo en la zona Este.
Casi al mismo tiempo de este sorprendente granizo fuertes ráfagas de viento del Sur se hicieron sentir en áreas de Luján, Maipú y Guaymallén. En algunos casos, con características de viento Zonda.
Pasadas las 19 se emitió una alerta amarilla advirtiendo sobre la continuidad de tormentas en Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco, General Alvear y San Rafael.
Antes, desde Defensa Civil se informó de lluvias moderadas en Chilecito y Pareditas de San Carlos, afectando Ruta Nacional 40, lluvias moderadas en La Libertad y Los Campamentos de Rivadavia, con dirección a La Central, El Mirador y Villa de Santa Rosa.
El informe del SMN indicó que las lluvias se intensificarían hacia la tarde con tormentas cuya probabilidad oscilaba entre el 40% y el 70%. Este escenario estuvo acompañado por ráfagas de viento del sudeste de entre 51 y 59 km/h, y luego rotaron al sur durante la noche con intensidades de hasta 50 km/h.
El pronóstico
Tras este lunes de inestabilidad se espera algún descenso de la temperatura para este martes y poco cambio de temperatura para los días siguientes.