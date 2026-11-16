Pasadas las 19 se emitió una alerta amarilla advirtiendo sobre la continuidad de tormentas en Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco, General Alvear y San Rafael.

Antes, desde Defensa Civil se informó de lluvias moderadas en Chilecito y Pareditas de San Carlos, afectando Ruta Nacional 40, lluvias moderadas en La Libertad y Los Campamentos de Rivadavia, con dirección a La Central, El Mirador y Villa de Santa Rosa.

El informe del SMN indicó que las lluvias se intensificarían hacia la tarde con tormentas cuya probabilidad oscilaba entre el 40% y el 70%. Este escenario estuvo acompañado por ráfagas de viento del sudeste de entre 51 y 59 km/h , y luego rotaron al sur durante la noche con intensidades de hasta 50 km/h.

El pronóstico

Tras este lunes de inestabilidad se espera algún descenso de la temperatura para este martes y poco cambio de temperatura para los días siguientes.