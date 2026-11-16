Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian probabilidad de granizo, lluvias y un alivio en la temperatura

Martes y miércoles: descenso de la temperatura y mejora temporaria

A partir del martes 17 de noviembre, el ingreso de aire más fresco provocará una caída sensible en las marcas térmicas. Contingencias Climáticas pronostica una jornada parcialmente nublada con tormentas aisladas, vientos leves del este y precipitaciones en cordillera, con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 16,9 °C. Para el SMN, el termómetro descenderá hasta los 25 °C de máxima y 15 °C de mínima, manteniendo probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y chaparrones durante el resto del día.

El miércoles 18 de noviembre traerá una pausa en las precipitaciones del llano. El organismo provincial anticipa nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este, precipitaciones débiles en cordillera y registros de 27 °C de máxima y 14 °C de mínima. En sintonía, el SMN proyecta un día parcialmente nublado sin lluvias en el Gran Mendoza, con una máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C.

Jueves y viernes: nubosidad variable y tardes agradables

Hacia el cierre de la semana laboral se consolidará un ambiente templado, sin los picos de calor sofocante de días anteriores. El jueves 19 de noviembre volverá a presentarse algo inestable, ya que Contingencias prevé nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur y precipitaciones débiles en alta montaña, con una máxima de 28 °C y mínima de 15 °C. El SMN coincide en pronosticar chaparrones aislados durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde, estimando 25 °C de máxima y 15 °C de mínima.

Finalmente, el viernes 20 de noviembre cerrará la semana con buen tiempo en el llano. El reporte provincial anuncia cielo parcialmente nublado, vientos leves del este, precipitaciones débiles en cordillera y una temperatura máxima de 27 °C y mínima de 14 °C. El organismo nacional estima un panorama similar, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, 24 °C de máxima y 14 °C de mínima.