El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un comienzo de semana marcado por la inestabilidad meteorológica y un posterior alivio en los termómetros en toda la provincia. De acuerdo con los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras una jornada inicial con tormentas y vientos intensos, las marcas térmicas cederán para dar paso a días mucho más templados.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian probabilidad de granizo, lluvias y un alivio en la temperatura
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional advierten por un arranque de semana inestable con fuertes ráfagas de viento
Lunes con alerta por granizo y ráfagas de hasta 59 km/h
El inicio de la semana laboral concentrará los fenómenos meteorológicos más severos tanto en el llano como en la alta montaña. Para este lunes 16 de noviembre, Contingencias Climáticas prevé cielo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y condiciones inestables con tormentas, advirtiendo además por la probabilidad de caída de granizo y precipitaciones en cordillera. El organismo provincial estima una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 17 °C.
Por su parte, el informe del SMN sitúa la máxima en 28 °C y la mínima en 17 °C, detallando que las lluvias comenzarán de forma aislada por la mañana y se intensificarán hacia la tarde con tormentas cuya probabilidad oscila entre el 40% y el 70%. Este escenario estará acompañado por ráfagas de viento del sudeste de entre 51 y 59 km/h por la tarde, que luego rotarán al sur durante la noche con intensidades de hasta 50 km/h.
Martes y miércoles: descenso de la temperatura y mejora temporaria
A partir del martes 17 de noviembre, el ingreso de aire más fresco provocará una caída sensible en las marcas térmicas. Contingencias Climáticas pronostica una jornada parcialmente nublada con tormentas aisladas, vientos leves del este y precipitaciones en cordillera, con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 16,9 °C. Para el SMN, el termómetro descenderá hasta los 25 °C de máxima y 15 °C de mínima, manteniendo probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y chaparrones durante el resto del día.
El miércoles 18 de noviembre traerá una pausa en las precipitaciones del llano. El organismo provincial anticipa nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este, precipitaciones débiles en cordillera y registros de 27 °C de máxima y 14 °C de mínima. En sintonía, el SMN proyecta un día parcialmente nublado sin lluvias en el Gran Mendoza, con una máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C.
Jueves y viernes: nubosidad variable y tardes agradables
Hacia el cierre de la semana laboral se consolidará un ambiente templado, sin los picos de calor sofocante de días anteriores. El jueves 19 de noviembre volverá a presentarse algo inestable, ya que Contingencias prevé nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur y precipitaciones débiles en alta montaña, con una máxima de 28 °C y mínima de 15 °C. El SMN coincide en pronosticar chaparrones aislados durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde, estimando 25 °C de máxima y 15 °C de mínima.
Finalmente, el viernes 20 de noviembre cerrará la semana con buen tiempo en el llano. El reporte provincial anuncia cielo parcialmente nublado, vientos leves del este, precipitaciones débiles en cordillera y una temperatura máxima de 27 °C y mínima de 14 °C. El organismo nacional estima un panorama similar, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, 24 °C de máxima y 14 °C de mínima.
En pocas palabras
- Lunes inestable: Anticipan tormentas, granizo y ráfagas de viento de hasta 59 km/h en Mendoza.
- Mejora gradual: Se espera un descenso de la temperatura a partir del martes, con días templados y mejoras temporarias.
- Cierre de semana: El viernes se prevé tiempo parcialmente nublado con máximas alrededor de los 24-27 °C.