El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un panorama meteorológico con marcados contrastes para lo que resta de la semana en todo el territorio provincial. De acuerdo con los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región experimentará jornadas agobiantes con registros térmicos que tocarán los 35 °C, seguidas por un quiebre en las condiciones que traerá precipitaciones y un descenso paulatino del termómetro hacia el fin de semana.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: advierten por días sofocantes de calor y tormentas
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan jornadas con temperaturas veraniegas en todo el llano provincial y tormentas
La temperatura en Mendoza mostrará dos etapas bien diferenciadas: un primer tramo dominado por el calor y la nubosidad variable, y un cierre de semana condicionado por tormentas aisladas, vientos del sudeste y marcas más templadas en el llano.
Miércoles y jueves: ascenso térmico y tardes sofocantes
Las jornadas intermedias de la semana se caracterizarán por un ambiente muy caluroso en los distintos oasis productivos:
- Miércoles 11 de noviembre: Se presenta caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y buenas condiciones en alta montaña con cielo poco nuboso. Contingencias Climáticas prevé una temperatura máxima de 33 °C y una mínima de 17 °C. En tanto, el SMN estima una tarde con 31 °C de máxima (mínima de 15 °C) y sin probabilidades de lluvia.
- Jueves 12 de noviembre: El calor continuará ganando fuerza en todo el llano. El organismo provincial anticipa una jornada calurosa con cielo algo nublado, vientos leves del norte y una temperatura máxima de 34 °C con mínima de 17 °C, advirtiendo por tormentas hacia la noche en el este provincial. El reporte del SMN coincide en una máxima de 34 °C, con una mañana templada de 20 °C de mínima.
Viernes: pico de 35 °C, ráfagas de viento y tormentas nocturnas
El cierre de la semana laboral mantendrá condiciones sofocantes, aunque con señales claras de desmejora hacia la noche:
- Viernes 13 de noviembre: Contingencias Climáticas pronostica un día parcialmente nublado con una temperatura máxima que llegará a los 35 °C (mínima de 19 °C), vientos moderados del sector sur y cielo parcialmente nublado en la cordillera.
- Por su parte, el SMN advierte por una jornada inestable con una máxima estimada en 34 °C y una mínima de 22 °C. Hacia la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas con probabilidades de entre el 10% y el 40%, acompañadas por fuertes ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.
Fin de semana: baja de temperatura, lluvias y precipitaciones en cordillera
El sábado y el domingo consolidarán el ingreso de aire más fresco, provocando una caída sensible en las marcas máximas:
- Sábado 14 de noviembre: El tiempo comenzará a cambiar con nubosidad variable y descenso de la temperatura. Contingencias proyecta una temperatura máxima de 29 °C (mínima de 18 °C), con vientos del sudeste, inestabilidad nocturna en el norte provincial y precipitaciones en cordillera. El SMN estima una jornada más fresca, con una máxima de 26 °C, mínima de 18 °C y probabilidad de tormentas aisladas a lo largo de todo el día.
- Domingo 15 de noviembre: Se profundizará la inestabilidad en gran parte de Mendoza. Contingencias Climáticas anuncia un día parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste, precipitaciones en cordillera durante la mañana y una temperatura máxima de 26 °C con mínima de 17 °C. Para el SMN, el termómetro marcará 26 °C de máxima y 16 °C de mínima, con chaparrones y ráfagas de viento del sudeste de hasta 50 km/h.
En pocas palabras
- Anticipan jornadas: calor intenso con máximas de hasta 35°C en Mendoza.
- Cambio de tiempo: se esperan tormentas aisladas y vientos a partir del viernes.
- Fin de semana: descenso térmico con lluvias y alivio gradual en la provincia.