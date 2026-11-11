Pronóstico del tiempo en Mendoza: advierten por días sofocantes de calor y tormentas

La temperatura en Mendoza mostrará dos etapas bien diferenciadas: un primer tramo dominado por el calor y la nubosidad variable, y un cierre de semana condicionado por tormentas aisladas, vientos del sudeste y marcas más templadas en el llano.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Miércoles y jueves: ascenso térmico y tardes sofocantes

Las jornadas intermedias de la semana se caracterizarán por un ambiente muy caluroso en los distintos oasis productivos: