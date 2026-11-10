Semana corta de ANSES: qué grupos cobran haberes, AUH y pensiones del 11 al 13 de noviembre de 2026

Haberes que no superan el haber mínimo garantizado

Los jubilados y pensionados del haber básico percibirán su mensualidad y el bono extraordinario bajo la siguiente distribución de ventanilla:

DNI que terminan en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI que terminan en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI que terminan en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (triple grupo de pago en la misma jornada)

Asignación Universal por Hijo (AUH), AUE y SUAF

Para quienes perciben la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o el salario familiar para trabajadores registrados (SUAF), los giros de fondos abarcan los primeros tres dígitos de documento: