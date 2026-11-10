La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha un esquema de liquidaciones condensado para hacer frente a la semana reducida de noviembre de 2026. Tras los feriados que mantuvieron cerradas las entidades financieras durante lunes y martes, los depósitos en cuenta bancaria se ejecutarán exclusivamente entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre, obligando a compactar la atención de múltiples terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI).
Semana corta de ANSES: qué grupos cobran haberes, AUH y pensiones del 11 al 13 de noviembre de 2026
El freno de actividades en las entidades bancarias obligó a concentrar el arranque de los pagos en apenas 72 horas hábiles. Para evitar congestión en las sucursales, el organismo previsional diagramó jornadas con turnos unificados antes del fin de semana
Haberes que no superan el haber mínimo garantizado
Los jubilados y pensionados del haber básico percibirán su mensualidad y el bono extraordinario bajo la siguiente distribución de ventanilla:
- DNI que terminan en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI que terminan en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI que terminan en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (triple grupo de pago en la misma jornada)
Asignación Universal por Hijo (AUH), AUE y SUAF
Para quienes perciben la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o el salario familiar para trabajadores registrados (SUAF), los giros de fondos abarcan los primeros tres dígitos de documento:
- DNI que terminan en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI que terminan en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI que terminan en 2: viernes 13 de noviembre
Cronograma intensivo de Pensiones No Contributivas (PNC)
Las asignaciones asistenciales por invalidez, vejez y madres de siete o más hijos completan todo su cronograma mensual en esta única franja de tres días:
- DNI que terminan en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI que terminan en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (bloque extraordinario para seis terminaciones conjuntas)
- DNI que terminan en 8 y 9: viernes 13 de noviembre (finalización definitiva del calendario de PNC)
Asignaciones por Prenatal y por Maternidad
Las liquidaciones correspondientes a las coberturas de prenatal y licencias laborales se reparten en dos jornadas consecutivas:
- Prenatal (DNI finalizados en 0 y 1): jueves 12 de noviembre
- Prenatal (DNI finalizados en 2 y 3): viernes 13 de noviembre
- Asignación por Maternidad: habilita sus primeros cobros a partir del 12 y 13 de noviembre.
Prestaciones de cobro libre y ventanilla abierta
Los programas que operan sin una fecha rígida por terminación de documento quedan disponibles a partir de esta semana corta:
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): primer desembolso disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.
- Asignaciones Familiares para PNC: cobran todos los números de documento desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre inclusive.
En pocas palabras
- ANSES: Cronograma de pagos para noviembre de 2026 se condensa entre el 11 y 13.
- Calendario: Se pagarán haberes, AUH, AUE, SUAF y Pensiones No Contributivas por terminación de DNI.
- Asignaciones: Prenatal y Maternidad, además de Pago Único, tienen fechas específicas o plazos amplios.