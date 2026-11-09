La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia formalmente su esquema de acreditaciones de noviembre de 2026 este miércoles 11 de noviembre. La actividad financiera se redujo a tres jornadas hábiles tras el feriado del lunes 9 y la suspensión operativa bancaria del martes 10, lo que obligó al organismo a diseñar un calendario concentrado con bloques extraordinarios de pago para jubilados de la mínima, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
ANSES: quiénes cobran del 11 al 13 de noviembre de 2026 tras los feriados por la visita del Papa
Tras las jornadas no laborables por la visita del papa León XIV, la Administración Nacional de la Seguridad Social pondrá en marcha su cronograma de pagos para el penúltimo mes del año con un incremento del 1,93% y el bono de $70.000
Calendario semanal de ANSES: cronograma por DNI del 11 al 13 de noviembre
Durante esta ventana operativa reducida, las acreditaciones se distribuyen por prestación y número de documento:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono):
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (triple turno bancario extraordinario)
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Salario Familiar (SUAF):
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizado en 2: viernes 13 de noviembre
Asignación por Embarazo (AUE):
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizado en 2: viernes 13 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (bloque unificado de seis terminaciones)
- DNI finalizados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre (cierre total del cronograma de PNC)
Asignaciones por Prenatal, Maternidad y Pago Único:
- Prenatal (DNI 0 y 1): jueves 12 de noviembre
- Prenatal (DNI 2 y 3): viernes 13 de noviembre
- Maternidad y Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): cobro habilitado para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.
Montos de bolsillo confirmados con aumento y bono extraordinario
Con la aplicación del reajuste del 1,93% calculado a partir del IPC de septiembre informado por el INDEC, las liquidaciones reflejan las siguientes sumas:
- Jubilación mínima: haber mensual básico de $444.158,46 que, al integrarse con el bono extraordinario de $70.000,00, garantiza un piso salarial de bolsillo de $514.158,46.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): básico reajustado de $355.326,77, alcanzando $425.326,77 netos con el adicional de $70.000.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): mensualidad actualizada de $310.910,91 más el bono de $70.000,00, totalizando en mano $380.910,91.
- AUH y Asignación por Embarazo: importe bruto de $159.611,00 por menor, percibiendo de manera directa en mano el 80% equivalente a $127.688,80 (con una retención acumulable de $31.922,20).
Cómo revisar la liquidación en Mi ANSES y evitar filas en sucursales
Para verificar la acreditación bancaria antes de acudir a los centros de pago, el organismo recomienda utilizar sus canales digitales de autogestión:
- Descarga del recibo de haberes: desde las 0:00 del miércoles 11 de noviembre, los titulares pueden ingresar al portal anses.gob.ar o a la app Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social para descargar el comprobante oficial.
- Control de conceptos y descuentos: es necesario revisar que el básico compute la movilidad del 1,93%, que figure la acreditación del bono de $70.000 (en las prestaciones correspondientes) y que las deducciones de obra social (PAMI o Incluir Salud) no sobrepasen el tope reglamentario del 3%.
- Cobro por canales electrónicos: los saldos quedan disponibles en la caja de ahorro bancaria en la fecha asignada, permitiendo realizar pagos directos con tarjeta de débito, transferencias y extracciones de dinero en comercios adheridos (servicio Extra Cash) sin necesidad de hacer filas en las ventanillas de los bancos.
En pocas palabras
- ANSES: Paga del 11 al 13 de noviembre con aumento del 1,93% y bono de $70.000.
- Calendario: Cronograma por DNI para jubilados, AUH y PNC, con ajustes por feriados.
- Montos: Jubilación mínima alcanzará $514.158,46; AUH y AUE con $159.611,00 brutos.