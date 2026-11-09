Calendario de jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: fechas de cobro, aumento y monto final con bono

Durante el penúltimo mes del año, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán sus haberes con un reajuste del 1,93%. Esta actualización de ANSES surge de trasladar con dos decimales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% informado por el INDEC para septiembre, conforme al esquema de movilidad indexada.
A esta recomposición que dará ANSES se suma la acreditación automática del bono complementario de $70.000, suma que se deposita sin intermediarios ni descuentos junto con la mensualidad ordinaria.
Calendario de pagos de noviembre de 2026: fechas según la terminación de DNI
Las acreditaciones bancarias se distribuyen de acuerdo con el tipo de beneficio y el último número del documento de identidad:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (cobro unificado)
- DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre
- DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (pago conjunto)
- DNI finalizados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre
Escala previsional de noviembre: montos con aumento y bono
Con la actualización formal del 1,93% y la inclusión del refuerzo estatal de $70.000, los valores a cobrar en mano quedan fijados en los siguientes importes:
- Jubilación mínima: haber mensual de $444.158,45 más el bono de $70.000,00, alcanzando un cobro total de bolsillo de $514.158,45.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): básico reajustado en $355.326,76 al que se le adiciona el plus de $70.000,00, totalizando en mano $425.326,76.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber actualizado de $310.910,91 más el bono de $70.000,00, percibiendo un neto de $380.910,91.
- Jubilación máxima: queda delimitada en $2.988.765,84 mensuales (al superar el techo previsional, no percibe el bono complementario).
- Otras líneas asistenciales: el aumento impacta del mismo modo sobre las pensiones graciables y las prestaciones no contributivas para madres de siete o más hijos.
Cómo se liquida el bono previsional de $70.000
El suplemento de contención económica se rige por las siguientes pautas de acreditación:
- Pago total: perciben los $70.000 íntegros quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM o las diferentes categorías de PNC.
- Liquidación proporcional: aquellos jubilados y pensionados que perciben un haber básico superior a $444.158,45 pero que no llegan al techo de $514.158,45, cobran la suma justa y necesaria hasta alcanzar ese tope garantizado.
- Carácter del monto: tiene carácter no remunerativo, lo que significa que no sufre retenciones impositivas, aportes jubilatorios ni descuentos de obra social.
En pocas palabras
- ANSES: Confirmó fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados.
- Aumento y Bono: Habrá un reajuste del 1,93% más un bono de $70.000.
- Fechas de Cobro: Se distribuirán según terminación de DNI y tipo de beneficio.
Resumen generado por Thinkindot AI