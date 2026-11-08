A partir del miércoles 11 de noviembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha un esquema de pagos adaptado al calendario reducido de la semana. Con el inicio de semana alcanzado por feriados, la entidad condensó los depósitos bancarios entre el 11 y el 13 de noviembre, unificando la atención de varias terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) para agilizar el cobro de haberes y prestaciones sociales.
Calendario de ANSES en semana reducida: quiénes cobran jubilaciones, AUH y PNC entre el 11 y el 13 de noviembre
A raíz de la reorganización operativa por jornadas no laborables, el organismo previsional concentra las liquidaciones del primer tramo del mes en solo tres días de actividad bancaria
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Para los jubilados y pensionados del haber básico garantizado, las fechas de cobro en esta semana comprimida quedan distribuidas de la siguiente manera:
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (acreditación agrupada para tres terminaciones)
AUH, AUE y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo (AUE) y el salario familiar del sector formal cobran su primer tramo del mes bajo el mismo ordenamiento:
- DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
El esquema para los titulares de pensiones asistenciales por invalidez, vejez y madres de siete hijos concentra todo su calendario mensual en estas tres jornadas:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (pago conjunto para seis números de documento)
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre
Asignaciones por Prenatal y por Maternidad
Para las trabajadoras registradas comprendidas en las prestaciones por prenatal y licencia por maternidad, las acreditaciones se ordenan por pares de terminación:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre
Asignaciones de Pago Único y prestaciones de ventana abierta
Aquellos beneficios que no se rigen por un día estricto según la finalización del documento inician su período de cobro a partir de esta semana:
- Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción): cobran todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre inclusive.
- Asignaciones Familiares de PNC: disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.
En pocas palabras
- ANSES: Pagos de jubilaciones, AUH y PNC se concentran del 11 al 13 de noviembre.
- Feriados: Semana reducida por jornadas no laborables afecta el cronograma de pagos.
- Esquema de Cobro: Se unifican terminaciones de DNI para agilizar la acreditación de haberes.