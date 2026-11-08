Calendario de ANSES en semana reducida: quiénes cobran jubilaciones, AUH y PNC entre el 11 y el 13 de noviembre

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

El esquema para los titulares de pensiones asistenciales por invalidez, vejez y madres de siete hijos concentra todo su calendario mensual en estas tres jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (pago conjunto para seis números de documento)

jueves 12 de noviembre (pago conjunto para seis números de documento) DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Asignaciones por Prenatal y por Maternidad

Para las trabajadoras registradas comprendidas en las prestaciones por prenatal y licencia por maternidad, las acreditaciones se ordenan por pares de terminación:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre

Asignaciones de Pago Único y prestaciones de ventana abierta

Aquellos beneficios que no se rigen por un día estricto según la finalización del documento inician su período de cobro a partir de esta semana: