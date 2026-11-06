Calendario de Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre de 2026: fechas de cobro confirmadas, aumento del 1,93% y monto con bono

A su vez, el Gobierno nacional garantizó la continuidad del bono previsional de $70.000, el cual se deposita de manera directa e íntegra junto con la mensualidad en la cuenta bancaria de cada titular.

Cuándo cobro la PNC en noviembre: cronograma agrupado por DNI

A diferencia de los meses tradicionales con pagos distribuidos a lo largo de cinco o diez días hábiles, las acreditaciones bancarias de las Pensiones No Contributivas se condensan en tres jornadas consecutivas: