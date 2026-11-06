Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) ya cuentan con el calendario oficial de pagos de ANSES para percibir sus haberes de noviembre de 2026. En el marco de la fórmula de movilidad automática que rige mes a mes, las prestaciones reciben una recomposición del 1,93%, cifra resultante de trasladar a dos decimales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% informado por el INDEC para septiembre.
Calendario de Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre de 2026: fechas de cobro confirmadas, aumento del 1,93% y monto con bono
La Administración Nacional de la Seguridad Social activó el cronograma de acreditaciones para los titulares de PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos
A su vez, el Gobierno nacional garantizó la continuidad del bono previsional de $70.000, el cual se deposita de manera directa e íntegra junto con la mensualidad en la cuenta bancaria de cada titular.
Cuándo cobro la PNC en noviembre: cronograma agrupado por DNI
A diferencia de los meses tradicionales con pagos distribuidos a lo largo de cinco o diez días hábiles, las acreditaciones bancarias de las Pensiones No Contributivas se condensan en tres jornadas consecutivas:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (cobro unificado para seis terminaciones)
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre
Cuánto cobran las PNC y el resto de las prestaciones previsionales
Con la aplicación del reajuste del 1,93% y el refuerzo extraordinario de $70.000, los importes netos a percibir en mano durante el mes quedan configurados de la siguiente forma:
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): perciben un haber básico reajustado de $310.910,91 más el bono de $70.000,00, alcanzando un cobro total de bolsillo de $380.910,91.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cuenta con un básico de $355.326,76 al que se le suma el adicional de $70.000,00, totalizando en mano $425.326,76.
- Jubilación mínima: tiene un piso mensual de $444.158,45 que, con el plus económico completo de $70.000,00, llega a un ingreso garantizado de $514.158,45.
- Jubilación máxima: se ubica en $2.988.765,84 (sin cobro de bono compensatorio).
- Otras líneas asistenciales: el incremento alcanza también a las PNC para madres de siete hijos o más y a las pensiones graciables gestionadas a través del organismo.
Claves de la acreditación del bono extraordinario de $70.000
El subsidio económico de contención mantiene sus condiciones de liquidación sin alteraciones:
- Cobro completo: se destina automáticamente a la totalidad de los titulares de PNC, PUAM y jubilaciones mínimas, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones previas.
- Liquidación proporcional: aquellos jubilados y pensionados con haberes superiores a $444.158,45 que no alcancen los $514.158,45, perciben el monto justo necesario para completar ese techo de corte.
- Sin descuentos: el bono tiene carácter no remunerativo, lo que significa que se acredita limpio en mano y no está sujeto a retenciones de obra social ni de aportes.
En pocas palabras
- ANSES: ya publicó el calendario de cobro de Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre de 2026.
- Aumento y Bono: las PNC se incrementan 1,93% e incluyen un bono de $70.000.
- Fechas clave: los pagos se realizarán los días 11, 12 y 13 de noviembre, según terminación de DNI.