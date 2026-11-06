Calendario de jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cronograma confirmado según DNI, aumento y bono

A partir de noviembre de 2026, los jubilados y pensionados de todo el país que perciben sus prestaciones a través de ANSES, van a recibir una recomposición del 1,93%. Esta actualización surge de aplicar los dos decimales reglamentarios sobre la inflación informada por el INDEC para septiembre (1,9%), siguiendo la pauta de indexación automática del Decreto 274/2024.
Junto con el nuevo piso jubilatorio, se efectiviza la acreditación del bono extraordinario de $70.000, el cual se deposita de manera directa en la misma cuenta y fecha de cobro de los haberes.
Calendario de pagos por DNI: cuándo cobro en noviembre de 2026
Las fechas de acreditación de ANSES en las entidades bancarias se dividen según el monto del haber previsional y la terminación del documento de identidad:
Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (cobro unificado)
- DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre
- DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre
Montos de noviembre: cuánto se cobra con aumento y refuerzo
Con la aplicación de la suba del 1,93% y la suma adicional, el esquema de ingresos queda conformado de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: haber mensual básico de $444.158,45 más el bono completo de $70.000,00, alcanzando un total de bolsillo de $514.158,45.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber de base de $355.326,76 más el plus de $70.000,00, totalizando en mano $425.326,76.
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): básico con aumento de $310.910,91 más el adicional de $70.000,00, percibiendo un neto de $380.910,91.
- Jubilación máxima: se posiciona en $2.988.765,84 mensuales (al superar el tope de ingresos, no percibe bono estatal).
- Otras coberturas: el porcentaje de movilidad comprende también a las prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, las pensiones graciables y las asignaciones para madres de siete hijos o más.
Cómo se liquida el bono extraordinario de $70.000
El suplemento de contención económica se transfiere de forma automática y responde a los siguientes criterios:
- Cobro íntegro: se abona por completo ($70.000) a quienes perciben el haber mínimo jubilatorio, la PUAM o las diferentes líneas de PNC.
- Cobro proporcional: los jubilados con haberes superiores a los $444.158,45 pero que no lleguen a los $514.158,45, perciben el valor necesario hasta completar exactamente esa cifra de corte.
- Carácter no remunerativo: el monto no sufre retenciones impositivas ni descuentos de aportes o de obra social.
En pocas palabras
- ANSES: Anunció calendario de pagos y aumento del 1,93% para noviembre de 2026.
- Bono de $70.000: Se acreditará junto a los haberes según terminación de DNI y monto.
- Cobro confirmado: Jubilados y pensionados recibirán un refuerzo según su haber y DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI