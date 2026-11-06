Calendario de jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: cronograma confirmado según DNI, aumento y bono

Junto con el nuevo piso jubilatorio, se efectiviza la acreditación del bono extraordinario de $70.000, el cual se deposita de manera directa en la misma cuenta y fecha de cobro de los haberes.

Calendario de pagos por DNI: cuándo cobro en noviembre de 2026

Las fechas de acreditación de ANSES en las entidades bancarias se dividen según el monto del haber previsional y la terminación del documento de identidad: